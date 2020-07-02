Viber прекращает сотрудничество с Facebook

Rakuten Viber, владеющая мессенджером Viber, объявила о прекращении всех деловых взаимоотношений с Facebook и присоединяется к глобальному движению StopHateForProfit. Из приложения Viber будут удалены Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY; также компания останавливает все рекламные кампании в социальной сети.

На фоне волны негативных публикаций, появившихся в огромном количестве в Facebook, группа международных правоохранительных организаций (включая ADL и NAACP) запустила кампанию StopHateForProfit. Это знак протеста против бездействия Facebook в отношении публикаций, разжигающих ненависть на платформе. К акции присоединились порядка 200 компаний и организаций по всему миру, среди которых Microsoft, HP, Unilever, Ford Motor, Coca-Cola, PepsiCo, Adidas, Reebok, Starbucks и другие. Крупные международные бренды, ранее размещающие рекламу в Facebook, в знак протеста с начала июля приостанавливают рекламные кампании в социальной сети на месяц. Учитывая многочисленные случаи неправомерного использования данных, печально известную историю с Cambridge Analytica, в ходе которой политическая консалтинговая компания получила доступ к данным около 87 млн пользователей Facebook, неспособность платформы контролировать ксенофобские высказывания, Viber выступает в поддержку движения StopHateForProfit и разрывает все деловые связи с Facebook.

«Facebook продолжает демонстрировать непонимание своей роли в современном мире. Эта компания зашла слишком далеко: от нарушений безопасности данных и отсутствия конфиденциальности в приложениях до совершенно недопустимого ухода от защиты пользователей от насильственной и ксенофобской риторики. Мы не считаем себя арбитром истины, но реальность заключается в том, что некоторые люди страдают от распространения насильственного контента, и компании должны занять четкую позицию в отношении этого», – сказал Джамел Агауа, генеральный директор Viber.

Все действия, необходимые для прекращения сотрудничества Viber с Facebook, будут реализованы в июле 2020 г. Расходы на рекламу в Facebook приостановлены с конца июня.