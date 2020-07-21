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LiveJournal переходит в смартфоны

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

«Живой Журнал», входящий в Rambler Group, запускает новое мобильное приложение для iOS и расширяет функционал в приложении для ОС Android. Теперь миллионы историй из жизни авторов ЖЖ стали еще доступнее.

Дизайн нового приложения LiveJournal стал более минималистичным, а управление – простым и понятным. Свайпом вправо и влево можно переключаться между постами в ленте друзей, в рейтинге и в рекомендациях редакции ЖЖ.

Пользователи нового приложения могут искать интересующие их записи по всему архиву LiveJournal. Полнотекстовый поиск позволяет найти нужного автора по его юзернейму, посты с конкретными тегами или просто почитать, о чем сейчас пишут авторы, перейдя по популярным хештегам.

Для авторов в приложении появился конструктор постов. Он позволяет быстро и просто написать пост с текстом, фотографиями и видео. Каждый элемент записи теперь представлен в виде отдельной карточки, поэтому пользователю больше не нужно скроллить весь пост до конца, чтобы его отредактировать. Карточки можно менять местами, нажав и удерживая, и удалять, потянув вверх. Опубликованный в мобильном приложении текст будет отображаться на десктопе в обычном формате.

Пользователи нового приложения LiveJournal также могут сохранять записи в черновиках и работать над постом на различных девайсах, кросс-платформенно: например, начать в мобильном приложении, а продолжить – в браузере. Черновик сохранится автоматически, даже если смартфон или планшет не подключен к интернету.

Приложение ЖЖ теперь стало более комфортным для оперативного общения и позволяет сократить дистанцию между автором и аудиторией. Пользователи теперь могут общаться в личных сообщениях: обсуждать пост тет-а-тет с автором или просто переписываться с заинтересовавшим человеком.

Также стали доступны и моментальные push-уведомления о новых записях, комментариях и реакциях читателей – это позволяет следить за своим блогом и общаться в real-time в любой точке мира, не меняя привычного темпа жизни. Пользователи также будут получать уведомления с советами «что почитать» от рекомендательной системы ЖЖ, которая учитывает его интересы и знакомит с новыми авторами.

Скачать новое приложение можно в Google Play и AppStore.

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