«Крок» и Cypher Learning помогут бизнесу и вузам учиться дистанционно

ИТ-компания «Крок» и разработчик учебных платформ Cypher Learning заключили партнерское соглашение. Это позволит «Крок» расширить портфель своих образовательных решений, а его клиентам эффективно обучать своих сотрудников в дистанционном формате.

Cypher Learning разрабатывает платформы для управления обучением для организаций в более чем ста странах мира. На сегодняшний день решениями вендора пользуются более 20 тыс. компаний.

В рамках сотрудничества «Крок» будет фокусироваться на внедрении систем по управлению обучением для компаний (MATRIX LMS) и высших учебных заведений (NEO LMS).

С помощью MATRIX LMS компании смогут управлять всеми процессами корпоративного обучения в рамках одной платформы. Она позволяет организовать онлайн-обучение сотрудников, создавать учебные планы и материалы без специальных технических навыков, осуществлять контроль развития навыков, получать отчетность и аналитику.

Благодаря NEO LMS школы и высшие учебные заведения смогут управляют всеми видами образовательной деятельности. Система дает возможность создавать и распространять образовательные материалы, оценивать учеников и отслеживать их успеваемость.

Продвижением этих продуктов Cypher Learning займется CROC education solutions. Это образовательное направление «Крок», которое уже более десяти лет создает корпоративные обучающие программы и курсы в дистанционном и очном форматах. В рамках организации онлайн-обучения направление также создает готовый контент для систем дистанционного обучения под задачи клиентов, а также курсы в чат-ботах в мессенджере.