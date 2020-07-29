Рекламная сеть «Яндекса» заключила партнерство с Huawei

Huawei стала партнером рекламной сети «Яндекса». Теперь в приложениях-партнёрах рекламной платформы Huawei, а также в собственных приложениях Huawei, предустановленных на устройствах, будут размещаться рекламные блоки «Яндекс.Директа».

Рекламодатели смогут обратиться к аудитории Huawei в России. Ядро аудитории пользователей Huawei составляют активные люди в возрасте от 18 до 55 лет.

В приложениях будут показываться текстово-графические баннеры «Яндекс.Директа». Сделать такую рекламу адресной для пользователей Huawei поможет большое количество таргетингов, например, по поисковым интересам, социально-демографическим характеристикам или географии.

«Каждый рекламодатель заинтересован в поиске наиболее эффективных для своего бизнеса рекламных площадок и форматов. Мы постоянно развиваем нашу рекламную сеть, привлекая в нее новых партнёров. Благодаря сотрудничеству с Huawei Яндекс расширит доступный мобильный инвентарь в Яндекс.Директе, и рекламодатели получат доступ к новой аудитории», — сказала Марина Мичкова, руководитель группы развития и монетизации InApp инвентаря рекламной сети «Яндекса».