Райффайзенбанк: 55% россиян продолжат пользоваться цифровыми услугами после пандемии

55% россиян продолжат пользоваться цифровыми услугами после пандемии. Таковы результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком среди 1,5 тыс. жителей крупных городов России. Четверть опрошенных высказали готовность пользоваться цифровыми услугами только в том случае, если их стоимость не превысит стоимость офлайн-услуг.

Режим самоизоляции подтолкнул россиян к тому, чтобы попробовать привычные услуги в цифровом режиме. Так, половина опрошенных заменили походы в рестораны на доставку готовой еды (50%), впервые заказали домой продукты из супермаркета (44%) и посмотрели фильм в онлайн-кинотеатре (46%). Впервые работали удаленно 37% респондентов, а учились на курсах и занимались спортом – 26%. Более 60% россиян открыли для себя новые сервисы онлайн-банка во время режима самоизоляции.

Трети опрошенных (33%) понравилось, что цифровые сервисы сводят контакты с людьми к минимуму, однако для 15% нехватка человеческого общения наоборот оказалась недостатком. В целом же для большинства опрошенных «цифровой» опыт оказался комфортным: 71% респондентов признали, что онлайн-услуги оказались очень удобными и помогли сэкономить время.

«"Райффайзен-Онлайн" – это надежный, понятный и удобный онлайн-банк для управления личными финансами 24/7, – отметил Павел Рубахин, директор отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. – Через него можно осуществлять все денежные операции и оформлять новые продукты, не посещая отделение. Развитие дистанционных каналов обслуживания остается нашим стратегическим приоритетом, и мы видим, что общаться с банком в цифровом формате клиентам становится так же просто и комфортно, как и через офлайн-каналы».