Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet

Генеральным директором «Нэт Бай Нэт Холдинг», дочерней компании «Мегафона», стал Сергей Назаров. он вступил в должность 22 сентября 2020 г.

Основными задачами Сергея во главе компании станет дальнейшее повышение эффективности бизнеса, развитие конвергентных продуктов «Мегафона» «Объединяй», включающих мобильную связь, домашний интернет и цифровое телевидение, в том числе за счет партнерств по модели FVNO, а также совершенствование клиентского опыта.

Сергей Назаров – кандидат технических наук, в 1995 г. он окончил Московский физико-технический институт, в 2001 г. – аспирантуру Московского технического университета связи и информатики, в 2007 г. – Высшую школу экономики.

Сергей Назаров строит карьеру в отрасли с 1994 г. Занимал различные позиции в телекоммуникационных компаниях. В 2007 г. был назначен вице-президентом по маркетингу «Комстар-ОТС», в 2009 г. возглавил МГТС, затем был вице-президентом по коммерческой деятельности «Акадо». В 2014 г. был назначен генеральным директором «Амедиа ТВ», а с 2015 по декабрь 2019 года занимал пост президента группы компаний «Акадо».

«Мы рады приветствовать Сергея Назарова в команде "Мегафона". Уверен, что огромный и разносторонний опыт в телекоммуникационных проектах поможет ему увидеть новые возможности для дальнейшего роста нашего фиксированного бизнеса, в том числе за счет партнерств в перспективном сегменте конвергентных продуктов. Желаю удачи в реализации новых проектов», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.