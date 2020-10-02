Qiwi выпустила «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor

Qiwi выпустила приложение «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor. Новое приложение ориентировано на пользователей современных смартфонов Huawei и Honor, в которых нет Google Mobile Services. В настоящее время в России продано уже более миллиона подобных устройств.

Вместо Google Play компания Huawei развивает собственный официальный магазин приложений Appgallery, в котором они оптимизированы под смартфоны компании. Пользователи устройств Huawei и Honor, выпущенных до 2019 г., могли скачать приложение «Qiwi Кошелька» в Google Play, а обладателям более новых устройств вендора ранее был доступен только сайт сервиса.

Qiwi адаптировала приложение «Qiwi Кошелька» под современные устройства компании Huawei, чтобы их владельцы могли быстро и удобно совершать финансовые операции в смартфоне без необходимости открывать сайт кошелька.

В приложении доступна вся привычная функциональность, и ее можно скачать в каталоге магазина приложений Appgallery. Общее число пользователей Appgallery в России превышает 13 млн человек (7,5 млн из них – активная ежемесячная аудитория). Доля смартфонов Huawei и Honor на российском рынке в поставках смартфонов составляет 34%.

«Благодарим команду разработки за оперативную интеграцию. Меньше месяца понадобилось коллегам, чтобы параллельно с текущей разработкой внедрить шесть сервисных китов, в том числе решить вопрос с пуш-уведомлениями, что является наиболее сложной интеграцией для финансовых приложений. Приложение «Qiwi Кошелек», несомненно, является одним из лидеров рынка. Радостно видеть, что забота о комфорте клиента и сам клиент стоят на первом месте для коллег», – сказал вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия Михаил Комков.

«На рынке смартфонов происходят глобальные изменения, и мы активно следим за появлением и проникновением новых устройств. Мы заботимся о наших клиентах и стараемся, чтобы вне зависимости от марки смартфона и операционной системы они всегда могли пользоваться привычными сервисами. Чтобы владельцы современных моделей Huawei и Honor могли вести обычный образ жизни, а управлять финансами было еще удобнее, Qiwi разработала приложение для Appgallery», – отметил CEO платежного сегмента Qiwi Андрей Протопопов.