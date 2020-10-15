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Сервис «Максим» внедрил оплату поездок с помощью Apple Pay

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

Сервис «Максим» внедрил оплату поездок с помощью Apple Pay. Новый способ доступен в приложении «Максим». Чтобы рассчитаться за поездку таким способом, в разделе «Оплата» нужно выбрать пункт Apple Pay. После создания заказа система попросит подтвердить платеж при помощи биометрических данных через Apple ID, а списание средств произойдет в конце поездки.

Заказ с таким способом оплаты сможет принять любой водитель сервиса. Деньги за поездку будут перечислены на его лицевой счет в сервисе. Новая возможность реализована, чтобы максимально упростить процесс безналичного расчета. Пассажиру не нужно будет дополнительно привязывать карту в приложении «Максим», если он уже пользуется бесконтактной оплатой с iPhone или iPad.

Новый способ оплаты действует во всех городах России. Позже планируется реализовать аналогичную функцию для пользователей Google Pay.

Помимо Apple Pay у пользователей также есть возможность безналично оплачивать поездки привязанной в приложении «Максим» банковской картой или с помощью лицевого счета в сервисе, который можно пополнять в терминалах оплаты и через «Сбербанк онлайн».

Напомним, что приложение «Максим» доступно и для смарт-часов Apple Watch. С их помощью пользователи могут создавать заказы по маршрутам избранных поездок, просматривать информацию и статус заказа, уведомлять о выходе к машине, продлевать поиск автомобиля или отменять заказ.



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