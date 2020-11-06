«М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» совместно с аналитической компанией Gfk и ведущими производителями техники и разработчиками ПО – Samsung, LG, vivo, «Лабораторией Касперского» и Eset обсудили изменения и перспективы развития российского рынка бытовой техники и электроники в условиях пандемии COVID-19: как изменились пользовательские предпочтения и привычки, что ждёт рынок в 2020-2021 годах, стирание границы между офлайном и онлайном и трансформацию ритейла, а также угрозы безопасности, связанные с использованием «умной» техники.

По оценке аналитической компании Gfk, за девять месяцев 2020 года российский рынок бытовой техники и электроники составил около 1,2 трлн рублей, что, несмотря на пандемию, больше на 16% по сравнению с прошлым годом. Темпы роста продаж техники оказались втрое выше, чем в Европе. Драйверами стали компьютерная и офисная техника (+21%), техника для дома в целом (КБТ +22% и МБТ +19%), товары для гейминга и развлечений прибавили 24%, мобильные устройства – 10%. При этом, по результатам опроса компании в апреле 2020 года, более половины россиян ощутили ухудшение финансового положения, но 46% респондентов ожидают его сохранения или улучшения в будущем. Среди ценовых сегментов в основных категориях техники во время карантина увеличился спрос в стартовом диапазоне, а с июня начали восстанавливаться доли более премиальных сегментов,

«Пандемия кардинально повлияла на покупательские привычки россиян, которые стали чаще выбирать интернет-канал для покупок. Доля онлайна до карантина составляла около 30%, во время действия ограничений – в среднем 55%, а после продолжает оставаться на высоком уровне. С января по сентябрь доля онлайна-продаж техники в России достигла 40%, только в Москве и Санкт-Петербурге – 58%. В целом COVID-кризис позитивно повлиял на сегмент e-commerce, и способствовал росту онлайн-операций, доставок на дом, развитию новых партнёрств и увеличению интереса к собственным торговым маркам ритейлеров», – сказала старший консультант отдела «Ретейл» GFK Rus Гульназ Рахматуллина.

В перспективе потребители станут более чувствительны к цене и сервисам, будут инвестировать в производительную технику, которая сделает их жизнь проще, при выборе места покупки большое значение будет иметь быстрый доступ к товарам и «бесшовный» шоппинг без преград, поскольку 58% покупателей все ещё получают информацию офлайн, считает Gfk.

Коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев также отмечает, что компания отказалась от разделения клиентского пути на «офлайн» и «онлайн». В рамках развития стратегии One Retail все точки контакта объединены в единую платформу с персонализированным опытом, используя смартфон, клиент может выбирать товар и совершать покупку там и как, где ему удобно.

«Важное стратегическое значение для удовлетворения спроса покупателей чувствительных к цене имеет расширение ассортимента техники собственных торговых марок. В «М.Видео» клиенты найдут качественные решения для лучшего пользовательского опыта по разумной цене. В «Эльдорадо» мы фокусируемся на ценовой доступности и внедряем самые востребованные функции. Покупатели могут делать выбор исходя из потребностей и бюджета. Мы уже предлагаем более 100 позиций техники под собственными торговыми марками в таких категориях как телевизоры и аксессуары, встраиваемая техника, техника для кухни. В ближайшее время мы расширим выбор товарами для мужской и женской красоты, холодильниками, стиральными машинами и пылесосами. Мы контролируем весь процесс: от разработки продукта и производства до логистики и мерчендайзинга», ‒ сказал Муравьев.

Александр Третьяков, руководитель направления бытовой техники компании Samsung Electronics в России, отметил: «Пользователи по всему миру все чаще обращают внимание не только на дизайн устройства, но и на функции кастомизации. Все больше ценится возможность скомпоновать конкретную модель под себя и выразить свою индивидуальность. Одним их ярких примеров этого тренда стала линейка холодильников Samsung BESPOKE, которая фактически открыла эпоху техники с настраиваемым дизайном».

Помимо этого, новые форматы производства и потребления контента оказывают непосредственное влияние на дизайн устройств домашней электроники. Когда-то вертикальные видеоролики вызывали непонимание зрителей, а сегодня это очевидный тренд. Растет популярность такого контента, так как пользователи заходят в социальные сети со смартфонов, снимают и публикуют видео вертикально. Учитывая эту тенденцию, Samsung представила первый в мире вертикальный телевизор – модель The Sero с поворотным экраном.

Денис Проскура, руководитель отдела поддержки продаж ТВ- и аудиотехники LG Electronics рассказал о ключевых трендах рынка ТВ: «В этом году россияне вынуждены проводить гораздо больше времени дома, что оказывает существенное влияние на их потребительские предпочтения. Происходит переосмысление роли и значимости многих привычных нам вещей. Так, телевизор становится важным центром развлечений. Мы отмечаем рост спроса на ТВ с большими диагоналями (от 55 дюймов и выше), а также на более продвинутые модели, такие как OLED и NanoCell телевизоры LG. От современного телевизора потребители ожидают и возможность доступа к качественному контенту с разрешением 4K/8K, и способность элегантно вписаться в дизайн интерьера, стать частью жизненного пространства, и удобное голосовое управление на русском языке с функцией контроля других устройств в рамках единой экосистемы, такой как ThinQ AI. Мы считаем, что одной из важных составляющих при выборе современного телевизора является профессиональное консультирование при покупке техники».

Сергей Уваров, коммерческий директор vivo Россия, подчеркнул, что мобильная фотография останется ведущим трендом и в будущем году: «Пользователи ждут от производителей решений, которые позволят им снимать все важные моменты их жизни в хорошем качестве. Сегодня сложные фотофункции становятся всё более доступными и перемещаются из флагманской в другие категории. Так, в нашей средне-бюджетной модели vivo V20 потребителям доступны цифровая стабилизация, автофокусировка на объектах съёмки, ночной режим и другой функционал, способный обеспечить высочайшую глубину проработки деталей и резкость кадра, сравнимые с качеством снимков на профессиональную камеру».

«Что касается других тенденций, популярность у российских потребителей сохранят смартфоны с аккумуляторами большой ёмкости с возможностью быстрой зарядки, а также наличие актуальных версий программного обеспечения», - отметил эксперт.

С учётом проникновения «умной» техники в нашу повседневную жизнь и растущей частоты ее использования все более важным становится вопрос противостояния киберугрозам. Об актуальности этой темы, как обезопасить свои устройства уже сейчас и пользоваться инновациями безопасно рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов: «Сфера интернета вещей развивается с огромной скоростью, в том числе и в области бытовой электроники. Этим могут воспользоваться злоумышленники, из-за чего возрастают и киберриски. Однако это вовсе не повод отказываться от тех удобств, которые предоставляют современные технологии. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться, если вы купили умное устройство. Прежде всего, если это возможно, поменяйте предустановленный пароль: в новом должно быть не менее 12 букв в разном регистре, цифр и спецсимволов. Регулярно обновляйте прошивку и программы, установленные на устройстве и для управления девайсом. Сделайте так, чтобы устройством можно было управлять только из той же домашней сети, к которой оно подключено. Обращайте внимание на новости о найденных в гаджетах уязвимостях и других угрозах. Если поведение устройства кажется подозрительным, стоит сразу перезагрузить его».

Менеджер по обучению розничных партнеров Eset Russia Шамиль Чотчаев в свою очередь замечает, что рост дистанционного потребления, повышенный интерес к развлекательным онлайн-сервисам и социальным сетям влечёт скрытые формы мошенничества, от которых пользователи должны научиться защищаться: фишинг, mailwarm, кража данных банковских карта, взлом подключенных к интернету устройств.