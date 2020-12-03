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Vivaldi представила браузер Vivaldi версии 3.5 для Android

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Разработчики Vivaldi представили браузер Vivaldi версии 3.5 для Android, в который добавили одну из наиболее востребованных функций — «Очистку данных просмотра при выходе». Теперь пользователи могут удалять выбранные данные просмотра при выходе из браузера: Историю просмотров и данные автозавершения адреса в адресной строке. Файлы cookie и данные сайтов (приводит к сбросу авторизации на большинстве сайтов). Кешированные изображения и файлы для освобождения памяти. Открытые вкладки. По умолчанию функция отключена, но её можно активировать.

Создавать заметки во время работы в Сети не запуская других приложений — функция, которую предлагает только Vivaldi. Кроме того, заметки могут быть синхронизированы с другими устройствами благодаря безопасной синхронизации. В этом обновлении встроенная функция «Заметки» получила новую опцию. Пользователи могут сортировать заметки по различным критериям — таким, как заголовок, дата создания или содержание. Кроме того, порядок заметок можно изменять вручную.

WebRTC (web real-time communications — сетевые коммуникации в реальном времени) используется в основном для одноранговых веб-приложений. Технология позволяет использовать приложения для голосовой связи, видеочата и обмена файлами без необходимости устанавливать плагины в браузере, но у неё есть и свои недостатки. При использовании VPN происходит утечка IP-адреса. Если пользователи не хотят оставлять «отпечатки» в сети, они могут отключить трансляцию своего IP-адреса. Все остальные части WebRTC продолжат работу.

У Vivaldi для Android по умолчанию включена трансляция IP для лучшей производительности WebRTC. Но теперь пользователи могут легко отключить её и повысить уровень приватности при использовании VPN. Однако отключение этой опции может привести к проблемам, связанным с производительностью и несовместимостью с сайтами для приложений, использующих WebRTC. Следовательно, пользователи могут решить, включить или выключить его для служб, которым они доверяют.

Пользователи могут включить эту функцию в настройках браузера Vivaldi. Необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность» и снять флажок «Транслировать IP для лучшей производительности WebRTC».

«Новые функции в заметках и закладках сделают работу в сети более организованной и быстрой», — говорит генеральный директор Vivaldi Йон фон Течнер.

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