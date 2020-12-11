Важный сервис Госуслуг для борьбы с COVID-19

На портале Госуслуг запушен сервис, с помощью которого можно поучить ответы на ключевые вопросы, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Задать вопрос можно в электронном виде, заполнив форму обратной связи. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь упрощенную учетную запись.

Сервис на портале Госуслуг был создан как дополнительный инструмент, для тех, кто не может дозвониться до медицинского учреждения. Вместе с тем, на сервисе рассматриваются любые обращения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Оставить заявку можно на портале Госуслуг даже при наличии упрощенной учетной записи, то есть для отправки обращения достаточно зарегистрироваться на портале, онлайн или офлайн подтверждения учетной записи не требуется.

То есть, для отправки обращения достаточно осуществить всего два действия:

1) зарегистрироваться на портал или войти в личный кабинет по номеру телефона или электронной почте

2) задать вопрос, заполнив форму обратной связи.

К вопросу можно приложить документы или иные материалы в электронном виде. К прикладываемым фотографиям предъявляются стандартные требования интернет-порталов, позволяющие организовать качественную обработку запросов и справедливое рассмотрение обращений: принимаются только качественные снимки, неотредактированные в фоторедакторах, не требующие кадрирования и приближения.

При заполнении формы предлагается выбрать одну из трех категорий: «недозвон в скорую помощь или неотложную помощь»; «недозвон в медучреждение (Covid-19)»; «недозвон на горячую линию (Covid-19)». В каждой категории нужно выбрать подкатегорию: «длительное время ожидания», «невозможно дозвониться» или «иное». Также при отправке обращения нужно указать, номер телефона медицинского учреждения, с которым связан запрос, и ввести текст запроса в определенное для этого поле.

Всего отправка обращения займет 1-3 минуты. Направленное обращение регистрируется в момент поступления. Уведомления о регистрации, переадресации, ходе обработки обращений направляются на адрес электронной почты и в личный кабинет заявителя на портале Госуслуг.

Заявки с портала передаются для рассмотрения профильным учреждениям. Общее время рассмотрения каждого обращения составляет семь дней. Ответ заявитель получает в личном кабинете на портале и на электронную почту. После получения ответа организаторы системы просят оценить качество решения проблемы в ведомстве. Если проблема не будет решена – работа ведомства будет проверяться.

«Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения», - прокомментировал запуск сервиса вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также связаться с ведомствами, задействованными в работе по нераспространению коронавирусной инфекции можно по единому номеру 122. Единый номер 122 работает круглосуточно.