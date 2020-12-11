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Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Москва представила свои туристические возможности на цифровом роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии. В мероприятии, организованном столичным Комитетом по туризму, приняли участие 396 представителей туриндустрии Малайзии, Таиланда, Сингапура и Индонезии. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Москва продолжает программы международного сотрудничества, в том числе в сфере туризма. В цифровом роуд-шоу для компаний из Юго-Восточной Азии приняли участие 25 столичных туроператоров и отелей. В сумме они провели больше 900 онлайн-встреч с иностранными партнерами», — отметила Наталья Сергунина.

Мероприятие открылось презентацией туристических возможностей Москвы. Участникам рассказали о достопримечательностях, отелях, общественных пространствах, гастрономических центрах и другой инфраструктуре города. Также зарубежным компаниям представили проекты Комитета по туризму с англоязычным контентом: медиаплатформа «#Москвастобой» и портал Discover Moscow, включая его новую образовательную площадку, которая знакомит с туристическим потенциалом столицы в формате онлайн-курсов.

Как часть цифровой инфраструктуры Москвы на роуд-шоу был презентован туристический сервис Russpass. Это современный онлайн-помощник, позволяющий туристам упростить все организационные вопросы. В одном месте пользователь может выбрать готовый тур или спланировать собственный маршрут путешествия по России и, в частности, по Москве, купить билеты на самолет и поезд, на экскурсии, в музеи и театры.

Когда в мире будут сняты ограничения на туристические поездки, Russpass станет дополнительным конкурентным преимуществом нашей страны. Сейчас доступны русская и английская версии сайта. Готовятся к запуску версии на других языках, среди которых корейский, немецкий, испанский и французский.

Как уточнила Наталья Сергунина, до конца года Москва организует еще одно цифровое роуд-шоу — для туркомпаний из Индии. Оно пройдет с 15 по 18 декабря.



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