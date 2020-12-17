Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов

Huawei на мероприятии Huawei Developer Day 2020 в Пекине официально представила бета-версию собственной операционной системы HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств. Релиз ознаменовал важный этап в создании комплексной интеллектуальной экосистемы взаимодействия устройств. Разработчики мобильных приложений могут принять участие в тестировании ОС, зарегистрировавшись на официальном сайте Huawei Developer.

Сторонние разработчики получили доступ к обширным системным возможностям HarmonyOS, в числе которых множество API-интерфейсов и мощные инструменты, такие как оптимизированный симулятор DevEco Studio, что упростило создание эффективных приложений для смартфонов под управлением новой операционной системы. Компания Huawei надеется привлечь к расширению интеллектуальной экосистемы как можно больше партнёров, чтобы открыть пользователям доступ ко всем преимуществам умных сервисов для работы, развлечений, общения, занятий спортом и повседневных домашних дел.

«HarmonyOS меняет представления о взаимодействии пользователей друг с другом и своими мобильными устройствами в самых разнообразных повседневных ситуациях, — отметил президент департамента разработки ПО Huawei Consumer Business Group Ван Чэнлу (Wang Chenglu). — Устройства и сервисы теперь не ограничиваются какими-либо специфическими сценариями, а пользователи могут легко настраивать их под свои потребности. Появление HarmonyOS приведёт к созданию специальных устройств‎, поддерживающих специальные приложения и сервисы‎, меняющие жизнь людей».

Способствуя созданию продуктов путём объединения программных и аппаратных ресурсов физически независимых устройств, HarmonyOS имеет всё необходимое для воплощения полностью подключённой и взаимосвязанной экосистемы. HarmonyOS гарантирует, что входящие в экосистему продукты будут мгновенно откликаться на любой запрос пользователя и смогут эффективно работать при любых сценариях.

HarmonyOS открывает широкий спектр возможностей для создания интеллектуальных решений для путешественников. Например, при вызове такси на экране часов в режиме реального времени будут отображаться текущее местоположение и номерной знак автомобиля. Становятся возможны и новые сценариишоппинга: покупатели смогут просматривать товары в корзинах друг у друга, чтобы принимать решения о совместных покупках, получать дополнительные скидки и обсуждать товары.

Более 120 крупнейших разработчиков приложений, включая JD.com, China UnionPay, Youku Video и iFlytek, уже выбрали HarmonyOS в качестве приоритетной операционной системы.

При широком выборе продуктов интернета вещей, доступных на рынке, большинство из них слабо связаны между собой, а разные типы устройств имеют собственные операционные системы. Это затрудняет разработку приложений, так как перед выпуском их необходимо адаптировать к разным платформам и размерам экранов. Huawei открывает для разработчиков единые фреймворки и инструменты платформы HarmonyOS.

В настоящее время им доступно более 15 000 API, включая распределенные системные службы и возможности программного и аппаратного обеспечения. При этом HarmonyOS помогает создавать инновационные и конкурентоспособные приложения, совместимые с любыми типами устройств и ориентированные на все сценарии использования. Распределенная структура пользовательского интерфейса поддерживает все размеры экранов, что упрощает развертывание и повышает эффективность разработки.

Более 100 000 разработчиков уже присоединились к экосистеме HarmonyOS, оценив преимущества поддержки экспертного уровня, наличие разнообразных обучающих курсов, образовательных материалов и открытых сообществ разработчиков.

HarmonyOS трансформирует бизнес поставщиков оборудования, помогая им превращать свои продукты в интеллектуальные сервисы. Инновации в области ПО расширяют возможности подключённых устройств. Объединение аппаратных ресурсов всех устройств в рамках экосистемы позволит партнёрам извлекать из своих сервисов больше выгоды на постоянной основе, не ограничиваясь разовой продажей продуктов. Уже более 20 поставщиков оборудования присоединились к экосистеме HarmonyOS.

HarmonyOS реализует бесшовную взаимосвязь между различными типами устройств на самом низком аппаратном уровне, где на подключение не влияют никакие программные или аппаратные различия. Пользователь может, например, просто прикоснуться смартфоном к бытовому прибору для мгновенного подключения и отображения информации об этом приборе на экране.

В ближайшем будущем HarmonyOS получит открытый исходный код для ещё большего числа устройств. Серия мероприятий Huawei Developer Day 2020 будет проходить в крупных городах Китая, включая Шанхай и Гуанчжоу, что позволит начинающим разработчикам принять участие в дискуссиях о передовых технологиях и приложениях.