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МТС разработала приложение «Диабаланс» для людей с диабетом

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

МТС разработала приложение «Диабаланс» для людей с диабетом разных типов. Решение облегчает процесс самостоятельного контроля заболевания, позволяет с помощью технологий распознавания голоса и изображений вносить и хранить в смартфоне данные об уровне глюкозы в крови, вести дневники питания и приёма инсулина.

Регулярное проведение замеров глюкозы в крови необходимо для контроля состояния здоровья людей с диабетом. Приложение «Диабаланс» облегчает этот процесс, позволяя вести современный цифровой дневник уровня глюкозы и добавлять в него результаты замеров уровня сахара в крови с помощью голосового ввода или фото экрана глюкометра. В последнем случае встроенная, специально обученная нейросеть, распознает показатели на снимке.

Функциональность приложения позволяет вести дневник питания и хлебных единиц, вносить данные о введенном инсулине и рассчитывать требуемую дозу с учетом потребляемых углеводов и текущего уровня глюкозы в крови, настраивать целевые уровни глюкозы и чувствительности к инсулину, следить по графику за количеством активного инсулина.

«Решения, которые создает сегодня МТС в сфере здравоохранения, формируют новый подход к взаимодействию врача и пациента: теперь человек может легко с помощью смартфона контролировать важные для себя показатели состояния здоровья, а врач – опираться на объективные данные при лечении пациента. Мы уже предлагаем систему «МТС 120/80» для простого и удобного контроля артериального давления, и эту разработку МТС используют не только люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и врачи, дистанционно наблюдающие за состоянием своих пациентов. Теперь мы представляем технологическое решение для людей, болеющих различными видами диабета. Все наши приложения в сфере здравоохранения бесплатны для пациентов и не требуют приобретения сложного оборудования, поэтому они действительно доступны и просты в применении», – ¬¬отметила руководитель направления eHealth МТС Анна Фофанова.

Интерфейс приложения учитывает потребности людей с диабетом первого и второго типов, гестационным диабетом (диабетом беременных), нарушениями толерантности к глюкозе или гликемии натощак. Приложение подстроится под пользователя в зависимости от типа заболевания.

Кроме того, в «Диабаланс» можно сохранять информацию о принимаемых препаратах и дозировке, настраивать напоминания о необходимости принять лекарство, получать автоматические напоминания о том, что заканчивается упаковка препарата или расходные материалы.

Скачать приложение «Диабаланс» бесплатно можно в AppStore и Play Market.

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