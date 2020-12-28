Спецпроекты

Райффайзенбанк обновил свой мобильный банк для предпринимателей

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

В «Райффайзен бизнес онлайн» появилась возможность настроить платежи по QR-коду для каждой торговой точки.

Предприниматели могут настроить прием платежей по QR-коду для каждой торговой точки в мобильном приложении «Райффайзен бизнес онлайн».

Для этого нужно зайти в меню сервисы, прием платежей по QR-коду и добавить точку продаж. Это позволяет детально оценить динамику продаж и упрощает учет.

«Райффайзен бизнес онлайн» — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Прием платежей по QR-коду пользуется спросом у клиентов. Это простой способ принимать платежи без необходимости покупать дорогостоящее оборудование, достаточно мобильного устройства, на котором установлено приложение «Райффайзен бизнес онлайн», и подключенного эквайринга. Детализация по торговым точкам позволяет предпринимателю видеть платежи в каждом магазине», — сказал Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен бизнес онлайн».

Другие материалы рубрики

Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов

Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум»

Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google

Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный

На российской криптобирже биткоин взлетел до $2 млн

ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки

Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Техноблог

Зачем нужно NAS-хранилище?

Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки

Показать еще

Наука

В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?

Разработан датчик зрения для следующего поколения ИИ

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию