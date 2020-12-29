Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей

Сервис доставки продуктов igooods за 2020 год совершил более 1,8 млн доставок на общую сумму 7,8 млрд рублей. В финансовом выражении оборот компании вырос в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Показатели удалось увеличить за счет укрепления позиций сервиса в регионах присутствия, подключения новых сетей и расширения географии франчайзинговой сети.

«Большой эффект на наш рост в этом году оказала пандемия: многие потенциальные покупатели перебороли себя и сделали первый в своей жизни заказ продуктов в интернете. Мы очень благодарны им за доверие. Ежедневно сервис доставляет более 5 600 заказов по всем городам присутствия. При каждом заказе мы придерживаемся правила - собрать для клиента заказ лучше, чем он сделал бы это сам, - сказал управляющий и сооснователь сервиса igooods Григорий Кунис. - Сегодня igooods - последний федеральный сервис доставки, который не влился в корпорации. Нашими преимуществами на конкурентном рынке, где крупные игроки используют большие бюджеты на рекламу и продвижение, мы считаем человечный сервис. Только заботой о клиенте и высоким качеством услуги можно удержать покупателя».

Средний чек в 2020 году по сравнению с прошлым годом вырос на 17% до 4 285 рублей с учетом стоимости доставки. Самый дорогой заказ физического лица стоил 172 тыс. рублей. Стоимость самой большой покупки среди юридических лиц составила 806 тыс. рублей.

В 2020 году igooods начал работу более чем в 20 городах России. Новыми партнерами компании стали торговые сети АШАН, ОКЕЙ, Глобус. Запущена доставка по модели white label с ритейлерами ЛЕНТА и Глобус. На новых партнеров приходится почти 30% от общего числа заказов. Также начат совместный проект по доставке продуктов с Joom - Joom fresh. Сервис вышел на окупаемость в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Барнауле, Белгороде и еще нескольких регионах. На конец года доставка производится из 209 гипермаркетов во всех городах присутствия.

Компания провела ребрендинг и запустила ряд дополнительных функций. Например, у производителей появилась возможность продвижения бренда на площадке igooods. Рекламу на igooods уже опробовали около 50 производителей. В числе клиентов такие компании как Mars, Fazer, Procter&Gamble, PepsiCo, Балтика и другие. В дальнейшем сервис планирует расширить свой функционал с просто сервиса по доставке продуктов до помощника в бытовых делах.

«Доставка продуктов - это лишь первый шаг по упрощению быта. Помощь по дому нужна во многих других вопросах, например, в том же планировании бюджета. Поэтому мы намерены стать помощником по управлению бытом. В целом, по нашим прогнозам, в 2021 году мы вырастем в два раза. Для этого мы будем укреплять позиции в регионах, а также открывать для igooods новые города и страны. В следующем году мы планируем начать работу в одной из европейских стран. Для этого мы проведем новый раунд инвестиций, который предположительно завершится во втором квартале 2021 года», - сказал Григорий Кунис.