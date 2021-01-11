На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов

Московский инновационный кластер (МИК) объединил стартапы, промышленные предприятия и технологические компании города с институтами развития, а также научными и образовательными организациями. Кластер появился два года назад в качестве платформы, помогающей инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. Главным инструментом участников МИК стал портал i.moscow.

«На портале зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов России. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. Сайт открывает участникам кластера множество возможностей. Например, при помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. Всего таких сервисов уже 17. За год предприниматели воспользовались ими более двух миллионов раз», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Портал i.moscow — дополнительный инструмент для взаимодействия предпринимателей с городом, он помогает в решении организационных вопросов, продвижении продуктов и технологий, получении мер поддержки. Недавно функциональность платформы была существенно расширена, внедрены новые сервисы, улучшен интерфейс.

«Востребованность сервисов i.moscow возросла. Недавно доступ к платформе получили физические лица, теперь ей могут пользоваться все, у кого есть желание развивать высокие технологии», — отметил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Московский инновационный кластер помогает участникам в поиске помещений для офиса или производства. На i.moscow для этого создан специальный сервис. Воспользоваться им можно двумя способами: через оператора, который поможет подобрать необходимое пространство, или выбрать площадку самому, используя существующие фильтры. Участникам доступны городские технопарки, более двух тысяч офисов, 333 лаборатории и 178 коворкингов. Через платформу кластера предприниматели могут подать заявку на аренду выбранной площадки и связаться с ее владельцем.

«Количество полезных востребованных инструментов, аналогов которым нет в сфере инноваций, продолжит расти, в том числе за счет развития технологий искусственного интеллекта. Они помогут предпринимателям в ведении бизнеса, а городу в формировании общей цифровой экосистемы», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На i.moscow работает навигатор по 223 мерам поддержки. Он помогает определить, на какую помощь от городских властей, федеральных органов власти и институтов развития участник кластера может рассчитывать. С апреля подача заявок на 18 мер поддержки от правительства Москвы доступна в онлайн-формате. В частности, речь идет о субсидии на инжиниринг, приобретение и лизинг оборудования, на экспорт и других.

С начала декабря МИК запустил для своих участников сервис «Инвестиционная упаковка проекта». Воспользоваться им могут технологические стартапы с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), готовые к выходу на рынок. Им помогают подготовить инвестиционную презентацию, разработать финансовую модель и определить каналы продвижения. Для проекта формируют план поддержки и в течение трех месяцев помогают с продвижением в инвестиционном сообществе.

Кроме того, у компаний, присоединившихся к кластеру, есть возможность тестировать свои инновационные решения на базе крупных компаний и организаций города. Уже проведено 33 таких испытания, еще 17 проходят стадию подготовки.

Еще один важный инструмент для инновационных компаний — сервис «Проекты и потребности», позволяющий участникам МИК рассказать о тех проектах, которые они реализуют, а также ресурсах, необходимых для роста.

Среди основных потребностей предпринимателей — привлечение инвестиций, пилотирование разработок, выход на новые рынки, поиск партнеров, технологий и помещений. Чтобы внести свой проект в раздел, необходимо добавить его подробное описание в личном кабинете и перечислить все потребности. Информация будет опубликована после прохождения модерации.

В числе наиболее востребованных сервисов i.moscow — биржа контрактного производства, позволяющая оптимизировать взаимодействие между заказчиками, предприятиями города и исполнителями из числа участников МИК. Сервис работает по таким направлениям, как механообработка, фармацевтика, приборостроение и легкая промышленность. Он помогает компаниям найти свободные мощности для выпуска продукции, способствует импортозамещению, а также содействует кооперации предпринимателей по всей стране.

Заказ на контрактное производство размещается через личный кабинет, после чего биржа автоматически подберет подходящих исполнителей. Учитываться будут и цены, и логистические возможности. Оформить необходимые документы можно там же, на i.moscow, с использованием электронной подписи.

Полезный инструмент при оплате — онлайн-сервис факторинга, который позволяет компаниям, работающим с отсрочкой платежа, получить финансирование через уступку права денежного требования. Благодаря ему участники кластера могут привлечь средства от банка или факторинговой компании в ожидании поступления платежей от основного заказчика.

Кроме того, у участников МИК есть возможность представить информацию о своих продуктах и услугах на маркетплейсе кластера. На сегодняшний день он включает данные о 30 тыс. организаций, 739 тыс. единиц продукции и 124 тыс. услуг.

Для удобства пользователей на платформе были разработаны два сервиса, позволяющие подать онлайн-заявки на участие в программах развития — программе «Московский акселератор» (реализуется в партнерстве с Агентством инноваций Москвы) и технологических конкурсах МИК.

В общей сложности на участие в них подано уже более 3 тыс. заявок от проектов в таких областях, как инжиниринг, разработка видеоигр, спортивная индустрия, маркетинговые и финансовые технологии.