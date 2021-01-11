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Правительство расширило перечень услуг, доступных в электронной форме

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Правительство России поддержало расширение перечня услуг, которые должны быть доступны для получения в электронном виде. Более 20 услуг, за которыми раньше граждане обращались в органы власти только в ходе личного приема, теперь будут доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Например, теперь подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность можно будет в электронной форме. Также граждане смогут дистанционно обратиться к финансовому уполномоченному, подать заявление о включении специалистов в области строительства в соответствующий национальный реестр и получить иные услуги.

«Благодаря нововведениям получение целого перечня услуг станет доступнее и комфортнее для граждан, снизятся издержки для органов власти, так как предоставление услуг, а также запрашивание необходимых сведений будет возможно в электронном виде», – сказал Виталий Злобин, директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России.

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