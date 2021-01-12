Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края

РТКОММ (100% дочерняя компания «Ростелекома») подключил спутниковый интернет предприятию «Арктик катеринг сервис», которое оказывает услуги общественного питания, логистики, материально-технического снабжения и гостиничного сервиса добывающим компаниям, ведущим разработки в труднодоступных районах севера Хабаровского края.

РТКОММ установил станции спутниковой связи на объектах, расположенных в удаленных населенных пунктах края Албазино и Оглонги. Современные спутниковые решения РТКОММ помогли организовать проживание и качественное питание клиентов и сотрудников «Арктик катеринг сервис» в суровых природно-климатических условиях региона.

«Спутниковая связь на удаленных территориях, а особенно в зимний период, когда транспортное сообщение и материально-техническое снабжение максимально затруднено, имеет стратегическое значение для добывающих и обеспечивающих их бизнес сервисных компаний. Услуги доступа в интернет для “Арктик катеринг сервис” предоставляются на скорости до 45 Мбит/с, что позволяет организовать удаленную работу бухгалтерии, систем электронного документооборота, а также логистических служб компании, снабжающих рабочие поселки продуктами и расходными материалами», — отметил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

Спутниковые решения РТКОММ позволили специалистам «Арктик катеринг сервис» организовать все виды необходимых бизнес-коммуникаций, в том числе постоянную связь с персоналом на самых отдаленных объектах компании. Это дает возможность своевременно планировать и оказывать услуги бизнес-партнерам.