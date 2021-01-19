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На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet

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Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил возможность автоустановки сервиса видеоконференций Jitsi Meet на Облачные серверы. Программа бесплатная и по функционалу соответствует популярным аналогам.

Jitsi Meet — это бесплатный аналог популярных сервисов видеоконференций Google Meet и Zoom. Программа распространяется по принципу open source и устанавливается на собственный сервер.

Установка Jitsi Meet на собственный сервер даст меньшую задержку и лучшее качество связи — платформа легко масштабируется и использует зашифрованное соединение для безопасных звонков.

Преимущества Jitsi Meet:

  • до 50 участников одновременно;
  • HD-качество картинки и звука, адаптация разрешения под ширину канала;
  • опция размытия фона;
  • шифрование звонков в формате end to end (данные надёжно защищены и не попадут к третьим лицам);
  • запись видеозвонков;
  • демонстрация экрана;
  • общение прямо в браузере по уникальному адресу ссылки;
  • интеграция с Google Calendar, Office 365 и Slack;
  • бесплатные приложения для iOS и Android.

После установки Jitsi Meet можно подключить собственный домен для размещения сервиса. Оплата взимается только за виртуальный сервер. Если приложение не нужно на постоянной основе, пользователь может остановить сервер и платить только за IP-адрес и диск.

«Сервисы видеоконференций популярны в этом году из-за перехода на удалённую работу. Jitsi Meet — это удобное решение для ведения бизнеса на расстоянии, которое не требует оплаты по числу участников», — комментирует менеджер продукта Облачные серверы REG.RU Дмитрий Денискин.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

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