Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода

За шесть месяцев работы туристического сервиса Russpass к его услугам обратились более 700 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили в комитете по туризму города Москвы.

Путешественники могут составить тематические маршруты по Москве и России, приобрести авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии или даже зарезервировать столики в ресторанах и кафе. Также на Russpass можно узнать о достопримечательностях нашей страны и посмотреть познавательные видеоэкскурсии.

«Мы запустили сервис прошлым летом, 20 июля. За полгода им воспользовались свыше 700 тыс. человек, в базе Russpass накоплено больше тысячи предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты. Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отметила вице-мэр, современные цифровые инструменты становятся незаменимыми во все большем количестве отраслей, в том числе и в сфере туризма. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а 58 из них уже представили свои туристические программы. Постепенно будут добавлены и остальные.

На Russpass можно найти готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по столице и городам Центральной России, а также южным регионам нашей страны, Сибири, Дальнему Востоку. Уникальность проекта в том, что пользователи могут быстро сконструировать тур в своих личных кабинетах на портале и не тратить время на поиск информации на разных сайтах или в агентствах.

В период пандемии коронавируса люди во всем мире перешли к постоянному использованию онлайн-сервисов. Пока границы многих стран закрыты, в туротрасли формируется колоссальный отложенный спрос. Как отметили в столичном комитете по туризму, развитие Russpass позволит Москве и другим городам страны подготовиться, чтобы уверенно конкурировать за турпоток после снятия ограничений на международные поездки.

Сервис постоянно повышает удобство получения услуг. За последние месяцы появился ряд новых опций. Среди них специальный раздел «Автопутешествия», предлагающий составить интересный маршрут, и возможность бронировать места в ресторанах Москвы и регионов. С осени 2020 г. на портале можно пополнять карту «Тройка», что удобно для тех, кто планирует поездку в Москву.

В задачи Russpass входит и поддержка участников индустрии туризма и гостеприимства. Они могут найти на портале новых клиентов. Проект активно привлекает к сотрудничеству международных и локальных туроператоров, агрегаторы туристических услуг и сервисы бронирования, музеи, рестораны, городские площадки и других представителей отрасли. За полгода работы число партнеров выросло почти до 300.

Кроме того, на портале запустили онлайн-журнал для путешественников Russpass Mag. Здесь можно познакомиться с достопримечательностями России и прочитать советы тревел-блогеров: к примеру, выяснить, где в Москве лучшие виды для фотосессии, или узнать о пяти необычных местах нашей страны, которые привлекают туристов со всего мира.

Самыми популярными среди авторских маршрутов на Russpass стали прогулки по ВДНХ, Парку Горького и «Зарядью». Также пользователи часто выбирают тематические маршруты, которые позволяют познакомиться, например, с историей столичного купечества, определенным архитектурным стилем или пройтись по местам действия популярных кинофильмов. Интересом у туристов пользовались и региональные предложения, в частности, двухдневные маршруты по Туле, маршрут выходного дня по Ивановской области, а также маршрут по городу-музею Суздалю.

Сервис работает на двух языках — русском и английском. В перспективе услуги будут доступны и на других языках. Портал создан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует городской Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

Ранее Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям. Это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии COVID-19.

Теперь городские туристические компании, агентства, гостиницы и объекты инфраструктуры могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow. Он означает, что туробъект придерживается всех санитарных норм, действующих в столице, и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о комплексе мер: социальной дистанции, мониторинге состояния здоровья сотрудников, дезинфекции, средствах индивидуальной защиты и других.