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S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов

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S7 Airlines предложила путешественникам возможность забронировать пассажирский самолет для личных перелетов. Рассчитать стоимость и оформить бронирование можно на сайте авиакомпании.

Чтобы забронировать самолет, нужно определиться с направлением и датами, классом обслуживания, дополнительными услугами. Онлайн-калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость. После этого с заказчиком свяжется оператор S7 Airlines, чтобы уточнить все пожелания. Наконец, останется указать данные пассажиров и произвести оплату. Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться.

«Стать владельцем личного самолета, хоть и на время, – уникальный опыт, который мы очень рады предложить путешественникам. Полететь вместе с гостями на свадьбу или день рождения, корпоративный выезд, матч любимой спортивной команды, концерт – найдется масса поводов, когда было бы удобно иметь в распоряжении собственный пассажирский лайнер. В расчете стоимости учитывается направление, количество пассажиров, класс обслуживания, затраты на топливо и парковку в аэропорту. Мы постарались сделать сервис S7 Select максимально доступным. Стоимость перелета фиксированная, и чем больше компания соберется, тем выгоднее лететь каждому пассажиру», — сказал Игорь Веретенников, заместитель генерального директора по продажам S7 Group.

В настоящее время сервис S7 Select позволяет забронировать обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition, где в бизнес-классе с комфортом могут разместиться 24 человека, в экономическом — 72. При этом, салон эконом-класса отличается увеличенным шагом кресел — 34 дюйма (на четыре дюйма больше стандартного). Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7 Airlines, а персональные пожелания можно обсудить с представителем авиакомпании.

Заявку нужно оформить не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемого вылета. За сутки до перелета все пассажиры получат маршрутные квитанции. В аэропорту путешественников ждет привычный предполетный процесс – регистрация на рейс, сдача багажа, контроль безопасности, посадка на одном из гейтов.



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