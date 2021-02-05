Спецпроекты

В Минцифры России подвели итоги работы платформы обратной связи в 2020 году

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями субъектов РФ по вопросу внедрения платформы обратной связи (ПОС) на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. В ходе встречи были подведены итоги внедрения платформы в 2020 г. и озвучены цели на текущий.

Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на Едином портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы», а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ и местного самоуправления направлять обращения в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Пилот по ее внедрению начался в марте 2020 г.

«По итогам 2020 г. в рамках работы платформы внедрили систему обработки сообщений от граждан 67 субъектов РФ, функционал, связанный с голосованием по распределению частей местного и регионального бюджетов — 57 регионов. За это время в ПОС поступило более 83,6 тыс. сообщений, проведены голосования по 135 проектам, размещено около 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления пилотных субъектов провели обсуждения с гражданами более 450 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения», — сказал Олег Качанов в начале своего выступления.

Больше всего сообщений от россиян в 2020 г. поступило по вопросам, касающимся автомобильных дорог, многоквартирных домов, дворов и территорий общего пользования, также социального обслуживания и медицины.

Говоря о федеральных сервисах ПОС, замминистра напомнил, что в 2020 г. на портале госуслуг был размещен ряд федеральных сервисов. Прежде всего, речь идет о сервисах Минздрава России, позволяющих гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии, а также медицинским работникам поделиться своим мнение о лечении COVID-19. Кроме того, на госуслугах размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

Олег Качанов также отметил, что регионам необходимо усилить работу по сообщениям, поступающим через федеральные сервисы Минздрава России, так как уже сейчас часть регионов допускает значительные просрочки. Работа регионов с сообщениями по сервисам обратной связи в рамках тематики COVID-19 находятся на особом контроле Правительства России.

Кроме того, замглавы Минцифры России напомнил, что для удобства граждан была обновлена электронная форма обращений ПОС через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Уже 2,5 тыс. органов власти и организаций разместили виджет с новой электронной формой на своих сайтах.

В завершение встречи участники обсудили планы по развитию системы на 2021 г. По словам Олега Качанова, цель на предстоящий год — к 1 ноября 2021 г. 100% региональных органов исполнительной власти (РОИВ) и 90% органов местного самоуправления, а также 50% организаций должны обеспечить внедрение ПОС.

«Эффективность работы региональных руководителей цифровой трансформации будет оцениваться, в первую очередь, по показателям внедрения сквозных цифровых проектов, одним из которых является платформа обратной связи», — отметил замглавы Минцифры России.

Развитие платформы обратной связи в 2021 г. предусматривает расширение функциональности для проведения голосований, опросов и обсуждений, обработки сообщений и обращений, а также работу с контентом в аккаунтах региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (ОМСУ) в соцсетях. Предполагается, что РОИВ и ОМСУ, кроме городских и сельских поселений, будут внедрять всю имеющуюся функциональность платформы, а органы местного самоуправления городского и сельского поселения и иные организации — только обработку сообщений и обращений, а также работу с контентом в госпабликах.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены

Microsoft прокачала своего «убийцу» Zoom и Slack, научив его спасать работников от выгорания. Видео

Знаменитый российский музыкальный сайт под угрозой запрета из-за песен Шнурова

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Техноблог

5 лайфхаков для смартфона на морозе

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров