В Минцифры России подвели итоги работы платформы обратной связи в 2020 году

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями субъектов РФ по вопросу внедрения платформы обратной связи (ПОС) на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. В ходе встречи были подведены итоги внедрения платформы в 2020 г. и озвучены цели на текущий.

Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на Едином портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы», а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ и местного самоуправления направлять обращения в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Пилот по ее внедрению начался в марте 2020 г.

«По итогам 2020 г. в рамках работы платформы внедрили систему обработки сообщений от граждан 67 субъектов РФ, функционал, связанный с голосованием по распределению частей местного и регионального бюджетов — 57 регионов. За это время в ПОС поступило более 83,6 тыс. сообщений, проведены голосования по 135 проектам, размещено около 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления пилотных субъектов провели обсуждения с гражданами более 450 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения», — сказал Олег Качанов в начале своего выступления.

Больше всего сообщений от россиян в 2020 г. поступило по вопросам, касающимся автомобильных дорог, многоквартирных домов, дворов и территорий общего пользования, также социального обслуживания и медицины.

Говоря о федеральных сервисах ПОС, замминистра напомнил, что в 2020 г. на портале госуслуг был размещен ряд федеральных сервисов. Прежде всего, речь идет о сервисах Минздрава России, позволяющих гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии, а также медицинским работникам поделиться своим мнение о лечении COVID-19. Кроме того, на госуслугах размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

Олег Качанов также отметил, что регионам необходимо усилить работу по сообщениям, поступающим через федеральные сервисы Минздрава России, так как уже сейчас часть регионов допускает значительные просрочки. Работа регионов с сообщениями по сервисам обратной связи в рамках тематики COVID-19 находятся на особом контроле Правительства России.

Кроме того, замглавы Минцифры России напомнил, что для удобства граждан была обновлена электронная форма обращений ПОС через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Уже 2,5 тыс. органов власти и организаций разместили виджет с новой электронной формой на своих сайтах.

В завершение встречи участники обсудили планы по развитию системы на 2021 г. По словам Олега Качанова, цель на предстоящий год — к 1 ноября 2021 г. 100% региональных органов исполнительной власти (РОИВ) и 90% органов местного самоуправления, а также 50% организаций должны обеспечить внедрение ПОС.

«Эффективность работы региональных руководителей цифровой трансформации будет оцениваться, в первую очередь, по показателям внедрения сквозных цифровых проектов, одним из которых является платформа обратной связи», — отметил замглавы Минцифры России.

Развитие платформы обратной связи в 2021 г. предусматривает расширение функциональности для проведения голосований, опросов и обсуждений, обработки сообщений и обращений, а также работу с контентом в аккаунтах региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (ОМСУ) в соцсетях. Предполагается, что РОИВ и ОМСУ, кроме городских и сельских поселений, будут внедрять всю имеющуюся функциональность платформы, а органы местного самоуправления городского и сельского поселения и иные организации — только обработку сообщений и обращений, а также работу с контентом в госпабликах.