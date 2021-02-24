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Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа»

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Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа».

Переименование из Worki в «VK Работа» является логическим продолжением стратегии развития для сервиса, который уже вырос из рамок просто проекта для поиска работы и стал единой точкой входа для соискателей и работодателей в Рунете. Например, в 2020 г. сервис стал доступен в самых популярных соцсетях в России – «Вконтакте» и «Одноклассниках», позволяя пользователям находить вакансии, откликаться, создавать резюме и проходить собеседования прямо в соцсети.

При этом «VK Работа» остается самостоятельным профессиональным ресурсом для поиска работы и сотрудников, который и дальше продолжит развивать свой сайт, приложения и присутствие на других популярных ресурсах – в «Почте Mail.ru» и сервисе объявлений «Юла».

«Смена имени позволит нам развиваться еще быстрее за счет узнаваемости бренда «Вконтакте», самой популярной социальной сети в России. Вместе с представленностью на крупнейших площадках Рунета это дает нам отличный фундамент для дальнейшего роста сервиса, увеличения присутствия в регионах и повышения эффективности наших рекламных кампаний», – сказала Алла Аршевская, управляющий директор «VK Работа».

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