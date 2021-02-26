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«Яндекс» автоматизировал рекламную платформу для ресторанов

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Рестораны по всей России получили возможность самостоятельно запускать рекламные кампании в «Яндекс.Еде». После запуска кампании ресторан автоматически попадет в подборку «Обратите внимание», где его смогут увидеть больше клиентов.

«Партнеры давно просили нас сделать удобный инструмент для рекламы в «Яндекс.Еде», ведь наружная и телевизионная реклама часто за пределами их возможностей. Появление в рекламной подборке позволяет ресторанам привлечь внимание пользователя в момент, когда он готов совершить покупку и получить больше заказов за небольшой бюджет. Рекламные возможности доступны только ресторанам с рейтингом от четырех баллов и выше. Это помогает пользователям открывать качественные заведения рядом, в которые они будут возвращаться снова и снова», — сказала коммерческий директор «Яндекс.Еды» Наталья Лоза.

Обновленная рекламная платформа работает на технологиях «Яндекс.Директа». С настройкой объявления справится даже сотрудник без специальной подготовки. Для того чтобы запустить кампанию, достаточно пополнить баланс в личном кабинете и установить стоимость клика. Следить за статистикой по кликам и бюджету можно там же, в личном кабинете ресторана.

Инструмент позволяет настроить рекламу для каждой конкретной точки, что особенно актуально для сетей. Объявления видят только пользователи, которые находятся в зоне обслуживания ресторана и могут заинтересоваться его предложением, в момент, когда они готовы сделать заказ.

Наиболее активно возможности рекламной платформы уже используют рестораторы из Москвы, Казани, Сочи и Уфы. Сейчас на платформе более 500 активных рекламодателей. Каждые 16 копеек, вложенные ими в рекламу за последнюю неделю, принесли им 1 руб. в заказах.

Все коммерческие размещения на платформе помечены как реклама, но не вызывают раздражения у людей. По данным опроса пользователей «Яндекс.Еды», рекламные подборки, напротив, упрощают выбор ресторана из множества вариантов. Рекламные размещения не влияют на алгоритм ранжирования других ресторанов в приложении.

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