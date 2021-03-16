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Что изменится в Microsoft Edge и Bing в марте

Интернет Интернет-ПО Техника
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft объявила о нововведениях, которые затронут браузер Microsoft Edge и поисковую систему Bing. Среди главных изменений: боковая панель для вкладок, новый режим для ускорения запуска и многое другое.

Чтобы упростить управление открытыми страницами и их организацию, с этого месяца всем пользователям стали доступны вертикальные вкладки. Теперь каждый может просматривать свои веб-страницы и управлять ими с боковой панели одним щелчком мыши. Для начала работы достаточно нажать на значок вертикальных вкладок в левом верхнем углу рамки браузера.

Более простой и удобный способ просмотра истории браузера. Управлять историей браузера станет намного проще. Можно будет посмотреть посещенные страницы без перехода в отдельную вкладку, благодаря чему не придется терять доступ к уже открытой странице. После обновления история будет открываться в выпадающем списке на панели инструментов вместо целой страницы в настройках. Если это необходимо, то историю можно закрепить сбоку в отдельном окне, тогда она не будет закрываться, что значительно облегчит ее использование.

В режиме startup boost на 29-41% ускоряется запуск браузера после перезагрузки устройства и при перезапуске Microsoft Edge. Функция Startup boost будет доступна уже в этом месяце, и будет включена автоматически на всех устройствах.

Что нового в Bing.

Новые интерактивные и интуитивно понятные результаты поиска в Bing. Microsoft оптимизировала и улучшила поиск информации, в которой большую роль играет визуальная составляющая. Вся выдача по подобным запросам будет дополнена блоками с картинками. Например, поиск рецептов стал намного удобнее, так как все варианты приготовления будут отображаться в едином блоке с картинками, калориями и отзывами, а поиск фотографий различных творческих проектов, каких как DIY, будет дополнен отдельной кнопкой поиска товаров по изображению.

Обновление не обошло стороной и карусель поисковой выдачи. Теперь при поиске книг или фильмов можно будет легко получить о них дополнительную информацию, такую как краткое описание, жанр и оценка пользователей или критиков. Достаточно лишь навести курсор мыши на понравившийся результат в карусели.

Обновленные блоки поисковой выдачи с красочными инфографиками. Теперь при поиске общих тем, например, «Кения» или «жирафы», пользователям будут доступны яркие инфографики, которые позволят получить необходимую информацию в стильном и содержательном виде. Также Bing стал удобнее для поиска интересных мест. При выдаче по таким запросам, как «чем заняться в Москве» или «самые интересные вулканы», пользователи получат не только базовую текстовую информацию и карусель изображений, но и информацию с карт Bing, отзывы посетителей и многое другое.



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