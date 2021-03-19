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«Aliexpress Россия» запустила групповые покупки для пользователей

Интернет E-commerce

Пользователи мини-приложения Aliexpress во «Вконтакте» смогут совершать групповые покупки со своими друзьями и другими пользователями, чтобы получить товар по уникальной цене. До конца дня функция будет доступна всем пользователям.

В мини-приложении запустилась новая функция «Групповые покупки», в которой доступны товары по специальной цене. Продавец предлагает не единичные товары для отдельных покупателей, а целую партию по сниженной цене, которую пользователи могут выкупить объединившись. Каждые два дня список доступных к покупке товаров дополняется новыми предложениями.

Чтобы принять участие, пользователь должен подтвердить свое желание купить в карточке товара. После нажатия кнопки «Подписаться» он автоматически подписывается на уведомление о старте групповой покупки и может пригласить поучаствовать друзей или поделиться ссылкой, чтобы быстрее набрать необходимое количество покупателей, а также получить дополнительный купон на скидку. Групповая покупка состоится, если товар наберет необходимое количество заинтересованных покупателей за два дня.

Такой сервис позволит покупателям получить уникальные низкие цены, а продавцам гарантированно реализовывать сразу большие партии товаров.

На первом этапе в новом разделе будут участвовать товары от локальных селлеров. Число локальных продавцов «Aliexpress Россия» по итогам прошедшего года достигло 35 тыс., а ассортимент товаров увеличился до 5,5 млн уникальных наименований – на них приходится 25% оборота платформы. Около 80% локальных продавцов — представители малого и среднего бизнеса.

Функция «Групповая покупка» уже доступна всем продавцам, чтобы принять участие достаточно связаться со своим категорийным менеджером.

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