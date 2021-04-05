ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для пользователей интернет-банка

С 5 апреля 2021 г. ВТБ улучшает условия оформления кредитов наличными и рефинансирования, снижая ставки на 1 п.п. Кредит под 5,4% годовых можно оформить при условии подключения страховой программы, а под 5% – при условии оформления заявки онлайн на сайте или в мобильном приложении «ВТБ онлайн» (второе предложение действует до 30 апреля 2021 г.).

«ВТБ готов запускать сезонные предложения с улучшенными условиями даже после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас наши клиенты могут решить свои финансовые вопросы по одной из выгодных ставок на рынке. А для тех заемщиков, которые особенно ценят удобство оформления кредита продолжает действовать дисконт за подачу заявки дистанционно – на сайте или в мобильном приложении. Цифровизация розничного бизнеса – наша стратегическая задача. Сегодня уже каждый третий клиент оформляет кредит в цифровых каналах, и мы намерены продолжать наращивать эту долю, повышая привлекательность кредитов нашего банка», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн руб. на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении «ВТБ онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ.

Кредиты наличными являются одними из востребованных розничных продуктов у населения. За два первых месяца 2021 г. клиенты ВТБ оформили более 204 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 186 млрд руб. Объем выдач более чем в 1,5 раза превышает результат января и февраля 2020 г. Портфель в данном сегменте впервые превысил 1,5 трлн руб. (рост с начала года на 3,6%).