Спецпроекты

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для пользователей интернет-банка

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

С 5 апреля 2021 г. ВТБ улучшает условия оформления кредитов наличными и рефинансирования, снижая ставки на 1 п.п. Кредит под 5,4% годовых можно оформить при условии подключения страховой программы, а под 5% – при условии оформления заявки онлайн на сайте или в мобильном приложении «ВТБ онлайн» (второе предложение действует до 30 апреля 2021 г.).

«ВТБ готов запускать сезонные предложения с улучшенными условиями даже после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас наши клиенты могут решить свои финансовые вопросы по одной из выгодных ставок на рынке. А для тех заемщиков, которые особенно ценят удобство оформления кредита продолжает действовать дисконт за подачу заявки дистанционно – на сайте или в мобильном приложении. Цифровизация розничного бизнеса – наша стратегическая задача. Сегодня уже каждый третий клиент оформляет кредит в цифровых каналах, и мы намерены продолжать наращивать эту долю, повышая привлекательность кредитов нашего банка», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн руб. на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении «ВТБ онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ.

Кредиты наличными являются одними из востребованных розничных продуктов у населения. За два первых месяца 2021 г. клиенты ВТБ оформили более 204 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 186 млрд руб. Объем выдач более чем в 1,5 раза превышает результат января и февраля 2020 г. Портфель в данном сегменте впервые превысил 1,5 трлн руб. (рост с начала года на 3,6%).

Другие материалы рубрики

Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене

Финтех-платформа «кинула» российского разработчика на миллионы

Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Техноблог

Как полностью очистить iOS-устройство перед продажей

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий