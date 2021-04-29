Спецпроекты

«AliExpress Россия» запускает фармацевтическое направление

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«AliExpress Россия» открывает новую локальную категорию с аптечным ассортиментом. Заказать лекарства и сопутствующие товары можно будет во всех городах России.

Аптечная витрина будет размещена в мобильном приложении AliExpress Россия, в разделе «Есть!». Пользователи площадки смогут заказать лекарственные препараты, БАДы, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы. Для заказа будет доступно более 15 тысяч популярных товаров от крупнейших аптечных сетей. В разделе «Есть!» («Супермаркет и аптека») будет отображаться наличие и стоимость товара. Покупатели смогут забронировать товары онлайн и выкупить их в аптеке.

«Предложение аптечных товаров — следующий этап расширения повседневного ассортимента: на площадке уже представлены продукты питания и товары для ежедневного использования. Среди локальных продаж категория “Красота и здоровье” входит в ТОП-3 по количеству заказов, за год она выросла на 378%. Мы делаем большую ставку на это направление вместе с партнёрами, которые предлагают удобный сервис и оптимальную стоимость аптечных товаров для наших покупателей», — прокомментировал руководитель направления «Здоровье» AliExpress Россия Иван Космынин.

«Пользователи привыкли покупать лекарства онлайн, и мы видим, что число заказов постоянно увеличивается — за прошлый год рост составил более 200%. Запуск аптечной витрины позволит расширить аудиторию сервиса внутри экосистемы VK, а для пользователя сделает процесс покупки удобнее и доступнее», — говорит Александр Котляров, руководитель сервиса «Все аптеки».

Все лекарственные препараты, представленные в приложении AliExpress, имеют государственную регистрацию и коды маркировки «Честный знак». «Российская система маркировки «Честный знак» позволяет потребителям с помощью смартфона убедиться в легальности товаров еще на этапе покупки. Все лекарства, продаваемые в России, маркируются в обязательном порядке. Теперь и покупатели AliExpress получат возможность заказывать лекарственные препараты и проверять их оригинальность через приложение «Честный ЗНАК», — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Покупатели, которые приобретут товары из этой категории в апреле и мае, получат купоны на скидку на товары для красоты и здоровья от локальных продавцов «AliExpress Россия» за каждый выкупленный заказ.

Другие материалы рубрики

Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег

Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания

После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк

Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте

Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО

Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Техноблог

Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука?

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД