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Более 100 тысяч школьников стали пользователями цифровой образовательной платформы «Сферум»

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«Цифровое образование» (совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома») зарегистрировало 100 тыс. пользователей информационно-коммуникационной платформы «Сферум». Платформа была представлена 31 марта 2021 г. На данный момент она используется в более чем 7 тыс. школ в 15 пилотных регионах России.

«Мы рады сообщить, что уже через месяц после официального старта количество зарегистрированных пользователей нашей платформы достигло 100 тыс. — это школьники и учителя, которые пришли в “Сферум” и приняли участие в его апробации. Мы взаимодействуем со всеми участниками учебного процесса, собираем отзывы и рассчитываем, что наша аудитория продолжит столь же стремительно прирастать благодаря последовательному развитию платформы», — отметил генеральный директор «Цифрового образования» Рубен Акопов.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «Вконтакте», регистрация обеспечивается через единый центр авторизации VK Connect — простой и безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства России. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Сейчас «Сферум» предлагает: групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку; чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий; сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.

В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации пользователей, пока не имеющих мобильного телефона — опция важна для школьников младших классов. Также в «Сферуме» смогут регистрироваться родители, что поможет им быть в курсе успеваемости детей и проще контактировать с педагогами.

В дальнейшем платформа представит возможность проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тыс. участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий.

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