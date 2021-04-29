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«Максимателеком» запустила скоростную сеть Wi-Fi на новом участке метро Санкт-Петербурга

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ

Скоростная бесплатная сеть Wi-Fi заработала в тоннелях от станции «Международная» до станции «Шушары» Фрунзенско-Приморской линии.

Максимально доступная скорость Wi-Fi для пассажиров составляет более 200 Мбит/сек. Благодаря устойчивому сигналу в тоннелях метро пассажиры могут оставаться на связи и пользоваться привычными цифровыми сервисами и приложениями без задержки, смотреть видео, слушать музыку, в том числе в часы пик.

Для непрерывной работы сети Wi-Fi на новом участке в перегонах установлено 20 базовых станций, проложено 27 км оптического и электрического кабеля. Точками доступа оснащены все поезда, курсирующие на линии.

«В этом году мы полностью завершили оснащение Петербургского метро современным Wi-Fi. Запуск сети на участке между станциями «Международная» и «Шушары» стал долгожданным событием для пассажиров. Теперь стабильный Wi-Fi доступен во всех перегонах и на всех линиях метрополитена, дополнительно повысив уровень пассажирского сервиса в поездках», — сказал Игорь Калюжный, генеральный директор «Максимателеком Северо-Запад».

Устойчивое интернет-соединение в Петербургском метрополитене — одном из самых глубоких метрополитенов мира — обеспечивается благодаря технологической инфраструктуре, учитывающей особенности физических условий в тоннелях. Технологии «Максимателеком» позволили реализовать один из самых сложных проектов по цифовизации городского транспорта, предоставив пассажирам Петербургского метро скоростной доступ в сеть.



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