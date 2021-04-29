REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил к аренде выделенных серверов полнофункциональное администрирование оборудования. Услуга будет полезна всем, кому необходимо поддерживать работу выделенных серверов (Dedicated), но собственных ресурсов для этого недостаточно.

На сайте REG.RU при заказе выделенного сервера теперь можно также заказать почасовое (по запросу) и помесячное администрирование выделенных серверов на Linux и Windows. В него входят установка и настройка ПО, диагностика и исправление неисправностей, а также резервное копирование.

Выбор услуги администрирования реализован в виде чекбокса: при заказе Dedicated-сервера можно просто добавить необходимый вариант. Стоимость одного месяца — 10000 рублей. Все работы проводятся в рабочие дни с 9:00 до 19:00 (по московскому времени).

Проектам и компаниям, которым требуются нестандартные решения, теперь доступна опция «‎Инфраструктура под ключ». Специалисты REG.RU самостоятельно построят или перенесут всю необходимую инфраструктуру, а затем будут её поддерживать. Стоимость услуги определяется индивидуально, в зависимости от решения. Цена поддержки инфраструктуры под ключ — от 50000 рублей в месяц.

‎«Мы движемся в сторону максимального комфорта для клиентов. Теперь можно не привлекать дорогостоящих специалистов для администрирования или сборки серверов, а делегировать эти задачи специалистам REG.RU, которые возьмут всё на себя», — отмечает Константин Мутыхляев, ведущий менеджер по продуктам хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. В 2021 году REG.RU исполняется 15 лет.

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