Спецпроекты

REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов

Интернет Хостинг и домены

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил к аренде выделенных серверов полнофункциональное администрирование оборудования. Услуга будет полезна всем, кому необходимо поддерживать работу выделенных серверов (Dedicated), но собственных ресурсов для этого недостаточно.

На сайте REG.RU при заказе выделенного сервера теперь можно также заказать почасовое (по запросу) и помесячное администрирование выделенных серверов на Linux и Windows. В него входят установка и настройка ПО, диагностика и исправление неисправностей, а также резервное копирование.

Выбор услуги администрирования реализован в виде чекбокса: при заказе Dedicated-сервера можно просто добавить необходимый вариант. Стоимость одного месяца — 10000 рублей. Все работы проводятся в рабочие дни с 9:00 до 19:00 (по московскому времени).

Проектам и компаниям, которым требуются нестандартные решения, теперь доступна опция «‎Инфраструктура под ключ». Специалисты REG.RU самостоятельно построят или перенесут всю необходимую инфраструктуру, а затем будут её поддерживать. Стоимость услуги определяется индивидуально, в зависимости от решения. Цена поддержки инфраструктуры под ключ — от 50000 рублей в месяц.

‎«Мы движемся в сторону максимального комфорта для клиентов. Теперь можно не привлекать дорогостоящих специалистов для администрирования или сборки серверов, а делегировать эти задачи специалистам REG.RU, которые возьмут всё на себя», — отмечает Константин Мутыхляев, ведущий менеджер по продуктам хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. В 2021 году REG.RU исполняется 15 лет.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

Другие материалы рубрики

После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк

Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте

Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО

Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси»

Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams

Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука?

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД