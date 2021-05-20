ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировал поведение россиян в интернете в год пандемии

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал, как изменились в 2020 г. уровень интенсивности и цели использования интернета населением в связи с вынужденным ограничением межличностных контактов в реальном мире и переносом многих процессов в виртуальное пространство.

Еще до пандемии COVID-19 интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства россиян: каждый год доля населения, никогда не выходившего в Сеть, сокращалась.

В 2020 г. ежедневная аудитория интернета превысила три четверти взрослого населения страны (76,7%, +4,1 п. п. по сравнению с предыдущим годом). На протяжении последних лет рост показателя происходит преимущественно за счет лиц старших возрастных групп.

Общение — основная цель использования интернета: в 2020 г. три четверти взрослых россиян совершали звонки через интернет (76,6%), участвовали в социальных сетях (75%), переписывались с помощью систем мгновенного обмена сообщениями (69%).

Примечательно, что социальные сети постепенно утрачивают свою популярность как пространство для общения (-1,7 п. п. по сравнению с 2019 г.), уступая место мессенджерам (аудитория систем мгновенного обмена сообщениями за время самоизоляции увеличилась на 8,9 п. п.) и специализированным приложениям для видеоразговоров (+5,6 п. п.).

Существенным вызовом первого года пандемии стали ограничения на посещение магазинов. В 2020 г. онлайн-покупки совершал каждый третий (35,7%, +2,3 п. п. к 2019 г.) взрослый россиянин. Еще заметней (+5,7 п. п.) вырос интерес к осуществлению онлайн банковских операций: такой возможностью пользуются свыше 57% населения в возрасте 15–74 лет.

Наконец, 2020 г. многим запомнится переводом на «удаленку» образовательных организаций и ростом интереса к дистанционному обучению среди взрослой аудитории: доля лиц, использовавших интернет для этих целей, практически утроилась, достигнув 9,6%.

В целом прошедший год показал готовность россиян к постепенной интеграции повседневной жизни в цифровое пространство: популярность многих сетевых практик растет быстрее, чем аудитория Сети. Удаленная работа, Zoom-конференции, интернет-шоппинг или запись на прием к врачу — уже привычные явления, однако распространение новых онлайн-практик сдерживается не только вопросами доверия в цифровой среде, но и привычкой к взаимодействию офлайн.

Вводимые властями меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в общем поддержали существующую тенденцию увеличения частоты использования интернета, но не внесли кардинальных изменений в поведение основной части населения страны (в терминах рассматриваемых показателей).