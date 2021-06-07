REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU занял 10 место среди мировых регистраторов в New gTLDs (новых доменных зонах), следует из данных Ntldstats.com. Регистратор остаётся единственной российской компанией в топе рейтинга.

За последний год REG.RU поднялся в рейтинге с 13 на 10 место и увеличил число доменных имён в новых зонах до 464256. Другие российские регистраторы не представлены среди первых 20 участников рейтинга.

Среди лидеров регистраторы GoDaddy (3922170), NameCheap (3429112) и Alibaba Cloud Computing (2090457). Замыкают десятку Key-Systems (628934), PublicDomainRegistry.com (601985) и REG.RU (464256).

По данным Ntldstats.com, общее число адресов в new gTLDs составляет 25,7 млн. Из них на российских регистраторов приходится порядка 750 тысяч доменов.

В пятёрку самых востребованных доменных зон, по данным Ntldstats.com, входят .xyz (3767000), .online (2083000), .site (1375000), .top (1272000) и .club (1159000).

В России топ наиболее популярных зон немного отличается (на основе данных клиентов REG.RU): .site (105000), .online (88000), .xyz (66000), .space (32000) и .website (18000).

В настоящее время REG.RU предлагает регистрацию в 750+ зонах. На обслуживании компании находится 3,3 млн доменов.

«Во многом 10 место REG.RU в мире — следствие удобного сервиса и развитой экосистемы, которая позволяет в одном месте найти все необходимые услуги для запуска и развития интернет-проекта. Популярность new gTLDs растёт, это хороший выбор для стартапов, смелых и ярких бизнесов, чтобы выделиться в онлайн-среде», — комментирует Антон Бобков, менеджер по продукту хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ. Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.