Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5

Согласно исследованию, проведенному Opera, 65% опрошенных стали проводить больше времени онлайн за последние полтора года, а две трети из них проводят больше времени в сети даже в свое свободное время. Обновление браузера Opera учитывает эти меняющиеся паттерны поведения, предлагая набор удобных для ежедневных активностей функций, будь то видеоконференция, развлечения, обмен идеями с другими пользователями или получение обратной связи от них.

«Многие стали по-настоящему продвинутыми пользователями интернета за последние полтора года. Сегодняшний релиз Opera предоставляет эффективные инструменты, позволяющие улучшить жизнь в сети», – отметил Мачей Коцемба, директор по продукту Opera.

Видеозвонки стали нашей новой реальностью, и сегодня браузер является основным способом доступа к различным видеоконференциям в сети. Недавнее исследование Opera показало, что в течение последних месяцев 57% опрошенных использовали браузер для подключения к видеозвонкам. Респонденты отметили, что им нравится выполнять другие задачи параллельно с видеозвонком, но это вызывает некоторые сложности.

Всем, кто проводит много часов на звонках, наверняка знакома ситуация, когда видеоконференция занимает весь экран или когда становится трудно найти ту самую вкладку с видеозвонком среди сотен других.

Opera решила эту проблему с новой функцией выноса видеоконференции в отдельное окно. Эта функция работает с Google Meet, Zoom и Microsoft Teams и помещает видеоконференцию в режим «картинка в картинке». Это происходит автоматически, когда пользователь переходит на другую вкладку. При возвращении на вкладку конференции видео вновь отображается в стандартном режиме. Теперь пользователю гораздо легче работать в режиме многозадачности, не перескакивая с вкладки на вкладку во время звонков. Плавающее окно можно сделать прозрачным, чтобы освободить больше пространства на экране.

В новом релизе R5 вкладка с активным видеозвонком будет помечаться красной плашкой, чтобы ее было легче найти. Если пользователь не может разобраться в море открытых вкладок и браузерных окон, то комбинация клавиш CTRL+space поможет найти вкладку по ключевому слову. Пользователь забыл о вкладке, которая ведет запись, используя микрофон? Opera уведомит его об этом.

Новая функция Pinboards представляет собой виртуальную доску, которая позволяет собирать веб-сайты, изображения, ссылки и заметки и делиться ими с другими пользователями, вне зависимости от используемых получателями устройств.

Поделиться ссылкой просто, а ее получатели смогут просмотреть все содержимое доски, а также отреагировать на подборки с помощью эмодзи.

«Совместная поездка на Майорку, коллекция статей, вдохновляющие идеи для оформления дома, список желанных покупок – мы хотим, чтобы наши пользователи могли делиться всем чем угодно с другими и получать обратную реакцию без установки новых приложений или утомительного процесса создания аккаунтов», – добавил Мачей Коцемба.

Pinboards выглядят фантастически красиво, вне зависимости от того, в каком браузере или на каком устройстве они открыты. При этом пользоваться данной функцией можно без регистрации и каких-либо ограничений. Для создания новой доски необходимо использовать браузер Opera.

Браузер Opera известен своими встроенными функциями, такими как интегрированные в браузер социальные мессенджеры. Он также может похвастаться нативным доступом к Apple Music, Spotify и YouTube в функции «Проигрыватель» на боковой панели. Теперь эта функция стала еще удобнее с расширенным перечнем музыкальных сервисов, включая Deezer, Tidal, SoundCloud и Gaana.

Функция «Проигрыватель» была усовершенствована дополнительными возможностями контроля проигрывания музыки. Достаточно просто навести курсор на иконку плеера на боковой панели для отображения мини-контроллера, с помощью которого можно переключить, воспроизвести или поставить на паузу трек, а также менять время его проигрывания.

«Используете ли вы Opera для работы или развлечения, мы всегда думаем о вашем комфорте», – отметил Коцемба.

Браузер не был бы браузером, если бы в нем периодически не было открыто сотни вкладок. Для этого в Opera есть удобная функция «Поиск вкладки», позволяющая найти необходимую вкладку по ключевому слову. Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+space, после чего будет осуществлен поиск по названию вкладок и содержимому страниц.

Если пользователь синхронизировал мобильный и десктопный браузеры с помощью своего аккаунта в Opera, то «Поиск вкладки» отображает вкладки, открытые на других устройствах. И еще одно полезное дополнение – если в одной из вкладок идет видеоконференция, то специальный индикатор покажет, в какой именно. Кроме того, с сегодняшнего дня функция «Поиск вкладки» в Opera будет показывать дублирующие вкладки, чтобы пользователь не открывал одну и ту же вкладку снова и снова.

Помимо функциональности в версии R5 Opera улучшила внешний вид браузера с новым набором обоев, созданных специально для этого релиза. При этом светлые и темные темы оформления будут соответствовать системным настройкам.

Встроенные мессенджеры в боковой панели Opera позволяют одновременно общаться и работать в интернете без необходимости переключаться между приложениями или открывать вкладку с тем или иным мессенджером. В настоящее время Opera предлагает нативный доступ к Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram и VK. Пользователям также доступны Instagram и Twitter прямо в боковой панели.