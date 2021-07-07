CMS Smart Engine объявила о бесплатном распространении стартовой лицензии

CMS Smart Engine объявила об переходе к модели Freemium, в рамках которой с 1 июня 2021 г. стартовая лицензия CMS становится бесплатной. При этом у CMS нет абонентской платы и любых других обязательных платежей.

В компании пояснили: «Мы хотим познакомить, как можно больше пользователей в России с возможностями и простотой использования CMS Smart Engine. Поэтому мы делаем нашу базовую лицензию «Старт» абсолютно бесплатной!».

По оценкам специалистов, переход CMS Smart Engine к модели Freemium является вполне логичным, так как платформа активно развивается и заинтересована в расширении своего присутствия. Однако отсутствие привязки к домену и хостингу CMS Smart Engine, а также необходимости размещения ссылок на CMS является неожиданным.

Директор по развитию интернет-проектов компании IVEX Екатерина Шутова отметила: «Сегодня все сайты, работающие в интернете, условно можно разделить на 3 группы: сайты, созданные на CMS, конструкторах и самописные. У каждой реализаций есть свои плюсы и минусы.

Так, например, использование конструкторов дает возможность пользователям самостоятельно создавать небольшие сайты, но существенным минусом является не возможность создания template (не нужно путать с шаблонным дизайном), на основе которых строится вывод страниц во всех CMS. При этом именно использование template позволяет легко наполнять и обновлять многостраничные сайты. В свою очередь CMS позволяют реализовать практически все задачи заказчика, но требуют привлечения дорогостоящих специалистов (программистов и верстальщиков).

На сегодняшний день мы видим быстрый рост популярности CMS Smart Engine, полагаю, что это обусловлено функциональными возможностями и простотой работы. По сути данная система объединила в себе CMS и конструктор, что позволяет разработчикам и пользователям взглянуть совершенно по-новому на процесс создания и обновления веб-проектов».