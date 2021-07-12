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«Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры

«Лаборатория Касперского» изучила динамику фишинговых атак через популярные во всём мире мессенджеры и выяснила, что российские пользователи Android сталкиваются с такими инцидентами чаще представителей из других стран. Почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера с декабря 2020 по май 2021 г. была заблокирована в России.

Фишинговые ссылки в России распространялись чаще всего через WhatsApp — в 83% случаев. На втором месте оказался Viber: на него пришлась каждая десятая подобная атака. Доля таких инцидентов в Telegram составила 7%.

«Фишинг — это весьма распространённый вид онлайн-мошенничества, чаще всего нацеленный на кражу личных данных. С ним можно столкнуться практически везде: в электронной почте, SMS, соцсетях, рекламной выдаче. Мессенджеры не стали исключением. Злоумышленники следят за тем, что происходит в мире, и понимают, что люди всё больше пользуются мессенджерами для личного и рабочего общения. Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях», — сказала Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании рекомендуют: сохранять бдительность в Сети и проверять, нет ли опечаток или других подозрительных несоответствий в ссылках, прежде чем переходить по ним: если ссылка вызывает сомнение, стоит вбить адрес сайта в поисковике и сравнить каждый символ; не распространять подозрительные ссылки, ведь фишеры часто просят пользователей поделиться вредоносной ссылкой со своим списком контактов, понимая, что люди больше доверяют тому, что им присылают знакомые; соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений (обычно с просьбой дать взаймы) даже от тех, кого вы знаете лично, ведь всегда существует вероятность того, что аккаунты ваших друзей и знакомых были взломаны; настороженно относиться к предложениям лёгкого заработка, сообщениям о выигрышах, обещаниям предоставить что-либо бесплатно; установить защитное решение, которое блокирует большинство мошеннических ресурсов автоматически, например, Kaspersky Internet Security для Android.

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