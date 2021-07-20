«Яндекс.недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге

«Яндекс.недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге. С его помощью арендатор может выбрать и снять жильё без залога и встреч с собственником, а собственник — быстро сдать квартиру, просто передав ключи сервису.

«Яндекс.недвижимость» превращает сложный и многоступенчатый процесс аренды в удобную и понятную цифровую услугу. Сервис актуален и для тех, кто сдаёт квартиру, и для тех, кто собирается снять жильё на длительный срок.

За арендодателя «Яндекс.недвижимость» делает профессиональные фотографии помещения, составляет и публикует объявление, ищет жильцов и проводит офлайн- и онлайн-показы, а после оформляет документы и помогает с решением бытовых вопросов в процессе аренды. При этом собственник утверждает кандидатуру арендатора, то есть за ним остается решение о том, кто будет проживать в его квартире. Ежемесячную плату владелец жилья будет получать на свою банковскую карту — её нужно привязать в личном кабинете.

Имущество собственника защищает страховка на сумму до 1,4 млн руб. Также она покрывает до 30 дней простоя, если жильцы неожиданно съезжают, при этом «Яндекс.недвижимость» в это время будет искать новых.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сдаётся 150 тыс. квартир — это второй по объёму рынок долгосрочной аренды в России, — сказал Илья Тихомиров, руководитель «Яндекс.недвижимости». — Очевидно, что сервис будет здесь востребован и упростит жизнь многим собственникам и арендаторам».

Тех, кто собирается снять жильё, сервис избавляет от необходимости контактировать с собственником напрямую — все вопросы решаются в чате с менеджером. Можно выбрать для осмотра удобное время или изучить варианты дистанционно. Любую квартиру можно посмотреть с помощью 3D-тура либо заказать онлайн-осмотр с сопровождением от менеджера сервиса.

Арендатору не нужно платить залог и комиссию риелтора. Вместо этого он платит 5% от арендной платы в месяц за весь комплекс услуг. Эта сумма уже включена в цену аренды квартиры на сайте сервиса.

С июня 2021 г. сервис работает в Москве и Московской области.