YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых

YouDo.com и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru объявляют о стратегическом партнерстве и запуске платформы для работы юридических лиц с самозанятыми — YouDo Бизнес.

YouDo Бизнес создан на базе с2с-маркетплейса услуг YouDo.com. Новый b2b-продукт помогает компаниям использовать выгодный налоговый режим для самозанятых, осуществлять подбор внештатных исполнителей, оптимизировать операционные расходы на ведение электронного документооборота, производить легальные расчеты, формировать необходимые закрывающие документы, оплачивать налоги за самозанятых в ФНС и минимизировать риски при работе с ними. Оказывать услуги юридическим лицам смогут зарегистрированные пользователи YouDo и hh.ru, имеющие официальный статус самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход). Для самозанятого отклики на вакансии бесплатны.

Монетизация платформы состоит из двух бизнес-моделей: оплата за привлечение исполнителей и комиссии за выплаты. Если клиент привлекает исполнителей самостоятельно, то никаких платежей, кроме комиссии, не требуется. Компания планирует развивать и предлагать клиентам дополнительные продукты, в том числе финансовые и страховые, чтобы самозанятые имели дополнительные социальные гарантии, не уступающие классической занятости.

Глеб Лебедев, директор веб-сервисов hh.ru: «Самозанятые уже составляют достаточно большую долю в общем объеме трудовых ресурсов в РФ, их число увеличивается с каждым годом. По прогнозу Frank RG, число официально зарегистрированных самозанятых в России к 2024 году вырастет на 6 млн человек. Аудитория самозанятых на hh.ru стремительно растет – в I полугодии 2021 число соискателей, имеющих статус самозанятого, выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце 2020 года мы предложили части своих клиентов протестировать наше совместное решение с YouDo по работе с самозанятыми, которое могло бы в одном окне закрыть все потребности бизнеса — от подбора исполнителей до расчетов с ними. По результатам тестирования мы приняли решение масштабировать проект в рамках более тесного стратегического партнерства, чтобы еще больше клиентов наших компаний и исполнителей со всей страны смогли получить доступ к новым возможностям, отвечающим текущей трансформации рынка занятости и росту распространения трудовой деятельности в формате самозанятости. По данным опросов hh.ru, 48% соискателей не исключают возможности перейти на фриланс в 2021 году или позже. Выше всего доля планирующих уйти на фриланс — среди предпринимателей (34%) и представителей сферы искусства и масс медиа (30%). Таким респондентам мы также задали вопрос о том, будут ли они оформляться в качестве самозанятых в случае перехода на фриланс: 41% ответили на этот вопрос утвердительно».

Платформой YouDo Бизнес за время тестирования воспользовались уже несколько десятков компаний. Среди клиентов — ритейл, логистические сервисы, рекламные и BTL-агентства, аутсорсинговые компании и другие.

При работе с самозанятыми для бизнеса актуальны риски, связанные с возможной переквалификацией отношений в другие формы занятости. Так как налоговый режим еще очень молод, многие компании только присматриваются к нему и ожидают накопления судебной практики. Неправильное оформление отношений с внештатным персоналом, ошибки в процессе массовых выплат или ведения документооборота могут привлечь внимание контролирующих органов, что может привести к доначислениям налогов и штрафам, блокировке счетов компании по 115 ФЗ и т.д. В прошлом году YouDo совместно с ФНС России, Рострудом и ОНФ разработал памятку для бизнеса, где вместе с регуляторами собрал основные рекомендации рынку при работе с самозанятыми. Сегодня компаниям требуются более гибкие решения для эффективной работы и конкуренции на рынке, и совместная платформа YouDo и hh.ru закрывает все основные препятствия для развития отношений между бизнесом и самозанятыми.

«По нашим прогнозам, в ближайшие три года количество самозанятых может составить до 10-15% от всего трудоспособного населения страны. В основном это граждане, задействованные ранее в теневой занятости или оказывающие услуги неофициально. При этом динамика роста числа самозанятых будет зависеть от того, насколько активно бизнес готов с ними работать. Мы состояли в рабочей группе при ФНС во время разработки закона о самозанятых и сейчас активно принимаем участие в рамках рабочих групп при различных ведомствах и бизнес-ассоциациях по вопросам развитии режима НПД. За 10 лет работы на c2c-рынке также накопили широкую экспертизу по работе с физическими лицами, которую учитывали при разработке нового b2b-сервиса. Мы видим устойчивый запрос бизнеса не только к поиску самозанятых, но и на автоматизацию процессов при работе с ними. Прогресс в сотрудничестве бизнеса и самозанятых может стать драйвером, который обеспечит ускоренное развитие самозанятости в стране и курса на легализацию экономики, — комментирует Денис Кутергин, сооснователь YouDo.