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Яндекс.Браузер усовершенствовал защиту от сторонних трекеров

«Яндекс» объявил о том, что в новой версии «Яндекс.Браузера» контроль над передачей своих данных сторонним сервисам станет ещё более прозрачным. Ключевое изменение в новой версии: если вы не посещали сайт в течение 45 дней, то он лишается возможности отслеживать вашу активность в интернете с помощью сторонних cookie-файлов.

Раньше этого ограничения не было, из-за чего даже случайное, разовое посещение веб-страниц могло привести к установке «вечных» трекеров.

С недавних пор «Яндекс.Браузер» ограничивает передачу cookie-файлов сторонним трекерам. Благодаря этому сайты, которые не посещали, не смогут получить и использовать ваши данные в своих целях, в том числе для назойливых звонков или спама. Кроме того, для удобства теперь отображается дата окончания действия трекера. Найти её можно в меню, которое открывается по клику на иконку щита в адресной строке. Там же можно вручную отозвать или выдать разрешение любому трекеру.

Эти изменения уже вступили в силу в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android.

Владимир Бахур

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