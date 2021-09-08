CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

«Лаборатория Касперского» обнаружила в даркнете около 700 объявлений на тему эксплойтов

За первое полугодие 2021 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила в русскоязычном даркнете около 700 объявлений, связанных с эксплойтами. Непосредственно сами программы для использования ошибок или уязвимостей содержались в 47 постах — в них можно было напрямую купить эксплойт или даже скачать его бесплатно.

Среди таких предложений были эксплойты, предназначенные для уязвимостей в Microsoft Office, интернет-магазинах, сервисах VPN, CMS, социальных сетях, банковских системах, ОС Windows, Internet Explorer и устройствах IoT. В остальных записях можно было найти методички по применению эксплойтов, а также рекламу соответствующих магазинов.

Злоумышленники часто используют эксплойты для атак на компании, ведь это проверенный технический способ, неизменно дающий им нужный результат. Поэтому данные об уязвимостях, а также программы, которые позволяют их эксплуатировать, так популярны на чёрном рынке. С помощью различных эксплойтов кибермошенники могут проводить скрытые атаки, получать контроль над компьютерами жертв или над котроллерами домена, красть конфиденциальные данные и деньги со счетов, загружать на компьютеры жертв вредоносный код.

«Информация о рынке эксплойтов сама по себе слишком общая для того, чтобы делать конкретные выводы и выстраивать на её основании киберзащиту. Но в сочетании с отслеживанием активностей злоумышленников и пониманием того, как извне выглядят публичные сервисы организации, эти данные могут стать основой для подготовки индивидуальных уведомлений об угрозах для конкретной компании. У нас сбор и анализ таких данных осуществляется в рамках сервиса информирования об угрозах (DFI, Digital Footprint Intelligence). Мы на своём опыте видим, что во многих ситуациях аналитические отчёты и оперативные уведомления об угрозах могут предупредить компании о предстоящих атаках на их бизнес и митигировать риски», — сказал Сергей Щербель, руководитель отдела разведки и анализа «Лаборатории Касперского».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал

Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг Low-code платформ 2021

«Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке»

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ
Показать еще