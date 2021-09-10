30000 адресов, 50% продлений: обзор столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW

11 сентября — День города Москвы. Пресс-служба крупнейшего в России хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представляет статистику о столичных доменах .МОСКВА и .MOSCOW.

Домены-города появились в 2014 году вместе с сотнями тематических доменов в рамках программы ICANN по созданию новых New gTLD. Среди зон .LONDON, .РARIS, .NYC, свои собственные домены получила и столица России — .MOSCOW и .МОСКВА. Сегодня, по данным ресурса Ntldstats.com, суммарно в доменах Москвы зарегистрировано 30370 веб-адресов — 16900 в .MOSCOW и 13470 в зоне .МОСКВА.

В REG.RU зарегистрированы 28,5% от всех доменов .МОСКВА и 35,3% доменов .MOSCOW. 70% доменных имён в этих зонах зарегистрировано физическими лицами, у 98% владельцев — не более трёх доменов. Если говорить о возрасте доменов, то 58% имён старше двух лет, по истечении первого года регистрации домены продлеваются почти в половине случаев. Это значит, что имена в столичных зонах, как правило, востребованы в долгосрочных неспекулятивных целях: для использования сейчас или в будущем, а не для дальнейшей перепродажи.

В .MOSCOW и .МОСКВА представлены как стандартные, так и премиум-домены, включая одно- и двухсимвольные, в частности, зарегистрированы имена G.MOSCOW, I.MOSCOW, Я.МОСКВА. Также есть 139 двухсимвольных доменов.

В столичных зонах, в сравнении со старейшими международными .COM, .NET, и национальными доменами .RU и .РФ, пока ещё много свободных коротких и запоминающихся доменов для проектов и бизнесов, связанных с Москвой или размещающихся в этом городе.

До 29 сентября 2021 года любой пользователь может зарегистрировать домен в зонах .МОСКВА и .MOSCOW за 199 рублей. Специальное предложение действует только на первый год регистрации для стандартных доменов. Зарегистрировать домен можно на сайте REG.RU: https://www.reg.ru/domain/new/МОСКВА/.

«Домены-города — отличное решение для локальных проектов и бизнесов в сфере туризма, сервиса, общественного питания и других направлений, а также для медиаплощадок, освещающих жизнь в столице. Зоны .МОСКВА и .MOSCOW подчеркнут территориальную принадлежность вашего проекта или продукта прямо в адресе сайта. Яркий и необычный домен запомнится и наверняка поможет найти новых клиентов», — комментирует менеджер по продукту REG.RU Антон Бобков.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

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