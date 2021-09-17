В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил»

Приложение сервиса городской мобильности стало доступно в AppGallery для владельцев устройств Huawei. Теперь «Ситимобил» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services).

«Ситимобил» — это сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения. За первое полугодие 2021 г. клиенты «Ситимобил» совершили более 100 млн поездок. Теперь пользователи AppGallery смогут выбрать наиболее удобный транспорт для перемещения по городу в одном приложении «Ситимобил»: вызвать такси до нужного места, найти на карте автомобиль каршеринга «Ситидрайв», арендовать для поездки электросамокат кикшеринга Urent или оформить доставку.

Кроме того, пользователям AppGallery станет доступна программа лояльности «Ситимобил» с кешбэком: за каждую поездку клиентам сервиса начисляются бонусы, которыми можно оплатить будущие заказы. Также в «Ситимобил» есть возможность создавать «семейный аккаунт» с близкими и друзьями, который позволяет клиентам оплачивать поездки с общего счета и контролировать семейный бюджет.

AppGallery работает уже более чем в 170 странах, а общее количество пользователей AppGallery в России составляет 21 млн. Магазин приложений активно взаимодействует с локальными разработчиками для обеспечения максимально качественного и комфортного пользовательского опыта. «Ситимобил» — совместный сервис Mail.ru Group и «Сбера», одних из крупнейших партнеров AppGallery в России. Huawei давно и плодотворно сотрудничает с компаниями по всем направлениям развития экосистемы.

«Рады приветствовать сервис «Ситимобил» в AppGallery. Теперь у пользователей нашего магазина приложений есть доступ ко всем услугам сервиса: от заказа такси и доставки, до каршеринга и аренды самокатов», — говорит Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.

«Наша цель — сделать поездки пользователей в городе как можно более доступными и комфортными. Мы развиваем платформу городской мобильности, которая объединяет различные виды передвижения — такси, каршеринг, аренду элекросамокатов и услуги доставки. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с AppGallery и рады предложить клиентам площадки возможность выбирать внутри приложения наиболее подходящий для той или иной цели способ передвижения и экономить больше личного времени», — комментирует Виталий Бедарев, генеральный директор «Ситимобил».