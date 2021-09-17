ВКонтакте запускает бесплатную платформу для обучения видеоблогингу

«Вконтакте» запускает VK Squad — масштабный образовательный проект для будущих видеоблогеров. Пользователи получат бесплатный доступ к серии обучающих видеокурсов по разным дисциплинам. Новых знаний будет достаточно, чтобы запустить свой видеопроект, найти поклонников, получить первый заработок и начать путь к славе. Уроки будут регулярно публиковаться в открытом сообществе VK Squad.

Авторы узнают все нюансы о подготовке, продвижении и монетизации видео. Обучать их будут опытные имиджмейкеры, известные блогеры и специалисты из команды «Вконтакте».

Первый курс стартует 21 сентября. Участники будут обучаться уверенно вести себя в кадре и импровизировать, подбирать видеотехнику и работать с ней. Также их научат монтировать видео, строить стратегии продвижения и работать с инструментами монетизации.

Авторы проекта отмечают, что не менее значимы навыки противостояния давлению и буллингу, развития личного бренда и собственного имиджа.

Преподавателями станут профильные специалисты. Например, блогер Стас Давыдов поделится, как выбирать темы для видео, анализировать фидбэк и работать над ошибками. Старший редактор отдела моды журнала Glamour Полина Шабельникова даст мастер-класс по созданию собственного имиджа. Тарас Сычёв, экс-главред сообщества «Лентач», а теперь специалист по работе с медиа «Вконтакте», расскажет всё про создание вирусных материалов и секреты продвижения.

««Вконтакте» объединяет миллионы авторов, которые регулярно публикуют видео в своих профилях, проводят трансляции, снимают клипы и имеют все возможности, чтобы стать популярными. Цель платформы VK Squad — объединить опыт экспертов и поделиться с аудиторией авторов знаниями по созданию вовлекающего видеоконтента, прокачать навыки начинающих авторов, рассказать, как монетизировать своё увлечение», — рассказала Марина Краснова, СЕО «Вконтакте».

Ранее «Вконтакте» открыла сообществам доступ к монетизации видео: теперь платформа разделяет с авторами роликов выручку от рекламы. Получать доход могут участники партнёрской программы — она пришла на замену рекламной сети «Вконтакте» и стала основой единой платформы монетизации.