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Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций?

Еще недавно организацией удаленных встреч в основном занимались компании с региональной структурой, однако в 2020 году с этим пришлось столкнуться большинству компаний. Но важно понимать, что удаленные встречи – это только часть объединенных коммуникаций. С какими же проблемами сталкиваются клиенты на пути к систематизации коммуникаций, и как сделать первый шаг к их решению?

Проблемы на пути к систематизации коммуникаций

Задача систематизации коммуникаций встречается там, где появляется совместная работа сотрудников. Если в компании нет системного подхода, то сотрудники решают вопрос самостоятельно. В результате при приеме на работу новому коллеге сообщают: «Мы добавим тебя в 10+ чатов, надеемся ты есть во всех мессенджерах?»

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Каким мессенджером для связи вы пользуетесь на рабочем месте?

Другая распространенная сложность – это встречи с совместной работой. Без корпоративного решения сотрудники ищут аналоги. От конференций по мобильной связи до бесплатной версии популярной платформы онлайн-встреч, которая требует завершить совещание за 40 минут. Такие конференции несут в себе риски по информационной безопасности: компания не может контролировать хранение данных и ключи шифрования.

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На каких платформах компании организовывают конференции?

Компании, озаботившиеся систематизаций коммуникаций, когда не существовало единых платформ, получают множество отдельных ИТ-систем: IP-телефония, ВКС, мессенджер. В лучшем случае они интегрированы между собой, в худшем - независимы. Даже если интеграция возможна, то для этого используется отдельное решение, требующее финансовых вложений.

С чего начать выбор новой системы

Согласно Gartner, наибольшая ценность объединенных коммуникаций состоит в том, что они позволяют исключить задержки в бизнес-процессах, обусловленные нерезультативными попытками установить связь сотрудников друг с другом.

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Источник: Gartner «Magic Quadrant for Meeting Solutions», 2020

Самый верный подход - рассматривать внедрение платформы объединённых коммуникаций как полноценной бизнес-системы.

1 шаг. Выявить процессы, где есть коммуникации, и изучить, какие требования предъявляют сотрудники, чтобы заложить их в основу технического задания.

Существенным преимуществом современных решений является функционал «ботов», они позволяют добавить к системе взаимосвязи с внешними приложениями. Например, в Cisco Webex App Hub уже более 100 приложений. Существуют боты, позволяющие выполнить интеграцию с такими популярными решениями, как сервис управления задачами Trello и база знаний Confluence.

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Оценка текущих игроков рынка облачных платформ объединенных коммуникаций 2020 г.

2 шаг. Собрать требования ИТ- и ИБ-служб. Например: интеграция с AD и SSO-функционалом, управление приложением с помощью GPO / SCCM / Ansible, единая адресная книга, оптимизация для работы с VDI, локальное хранение ключей шифрования, передача медиа-трафика локально для применения QoS.

А для удобства выбора оконечных устройств мы сделали портал collab.intact.ru.

Какая система предпочтительнее - On-Premise или Cloud

У облачных систем, безусловно, больше функций, и они динамичнее развиваются. Но их недостаток – отсутствие корпоративного функционала, поэтому предпочтительным является выбор платформы с гибридным режимом работы.

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Источник: Gartner «Magic Quadrant for Unified Communications as a Service», 2020

Например, Cisco Webex с использованием гибридных сервисов позволяют реализовать классические и всем привычные функции: интеграция с AD и IP-телефонией, подключение календаря, установка локальных узлов микширования медиа-трафика, установка сервера управления ключами шифрования и др.

Рынок платформ объединенных коммуникаций развивается высокими темпами. За 2020 год рост составил 41% (у 8x8, Mitel и Cisco база клиентов росла двузначными темпами).

Источник: Олег Абанкин, заместитель генерального директора, директор технического департамента компании INTACT

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