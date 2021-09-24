Запускается новая краудинвестинговая интернет-площадка

Для инвестиций в стартапы и действующий малый бизнес появится новая площадка Crowdbank.by. Она будет работать по принципу краудинвестинга.

Краудинвестинг – привлечение денег от широкого круга микроинвесторов. Его особенность в том, что он расширяет круг потенциальных инвесторов (можно вкладывать суммы от 20$), дает возможность быстро пополнить оборотный капитал действующего бизнеса, а также привлекать инвестиции для создания новых предприятий (стартапов), не имеющих достаточной кредитной истории.

Проект будет работать при поддержке Finstore – онлайн-сервиса, оказывающего услуги по размещению токенов белорусских компаний (цифрового инструмента, схожего с облигациями).

Пока Crowdbank.by будет работать в тестовом режиме следующим образом:

1. Прием заявки от стартапа или бизнеса

2. Отбор бизнес-проектов и определение вида инвестирования (в уставной капитал (продажа доли), долг под проценты или конвертируемый займ)

3. Размещение бизнес-проекта на Finstore и кампания по привлечению потенциальных инвесторов

4. Покупка заинтересованными инвесторами токенов, эквивалентных доле или займу в бизнес-проекте.

Предварительно присоединиться к проекту могут бизнесы или стартапы на стадии Pre-seed и выше, а также потенциальные инвесторы.