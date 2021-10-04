CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу

Медиапроекты портала Mail.ru — «Новости Mail.ru», Hi-Tech Mail.ru, «Авто Mail.ru» и другие — начинают интеграцию с рекомендательной платформой «Пульс». Руководить объединенными сервисами будет директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев.

Объединенные медиапроекты и рекомендательная система совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт редакции. Предполагаемая аудитория единой контентной платформы составит 87 млн человек в месяц.

После объединения команда рекомендательных систем займется персонализацией главной станицы Mail.ru. Уже в следующем году обновленная главная страница станет доступна пользователям. Все блоки и рубрики будут формироваться индивидуально на основе контента объединенных платформ с помощью рекомендательной системы «Пульса». Таким образом, читатели получат доступ к разнообразному персонализированному контенту в экосистеме VK.

Команды тематических порталов продолжат создавать авторские материалы и спецпроекты, а также будут выступать в роли экспертов, помогая проверять достоверность постов, которые размещают блогеры в «Пульсе».

«Мы хотим, чтобы каждый, кто пользуется нашими сервисами на главной странице или супераппе, получал полностью персонализированный опыт и находил интересный контент по своим интересам. Объединение «Пульса» и медиапроектов позволит нам сделать главную страницу Mail.ru удобнее для читателей и повысить качество контента на платформе. А авторам, издателям и брендам, которые приходят «Пульс» или медиапроекты, мы сможем помочь найти больше вовлеченных читателей», — сказал директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году

Из-за глупой ошибки программиста криптоплатформа раздала пользователем $192 млн и с угрозами требует деньги назад

Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети

ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей

Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture