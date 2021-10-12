«Авто.ру» запустил услугу, которая поможет сделать покупку и продажу подержанной машины безопаснее

«Авто.ру» в сотрудничестве с «Тинькофф» запустил новую услугу для своих пользователей — «Безопасная сделка». Она поможет сократить количество мошеннических действий на рынке авто с пробегом.

С ее помощью можно купить или продать подержанную машину практически полностью онлайн. Сервис обеспечит сохранность денег до подписания договора. Если на автомобиль наложены какие-либо ограничения, то воспользоваться «Безопасной сделкой» не получится — система автоматически проверяет машину по открытым базам ГИБДД до того, как подключить ее к этой услуге.

Многие этапы сделки автоматизированы. Так, сформировать договор можно в личном кабинете за пару минут: необходимо загрузить скан или фото паспорта и система сама заполняет поля документа. Здесь же можно и договориться о цене.

Для оплаты автомобиля покупателю не нужно ехать на встречу с продавцом с наличными или переводить всю сумму с карты на карту. Вместо этого можно отправить деньги на специально созданный банковский счет «Авто.ру» в «Тинькофф», средства заморозятся до момента подписания договора обеими сторонами. Если до завершения сделки участники передумают или одна из сторон откажется от нее, — сумма будет возвращена покупателю. Продавец в свою очередь получит уведомление об этом. Это снижает риски нарваться на мошенника и остаться без машины и денег.

«Согласно опросу "Авто.ру", каждый пятый россиянин либо сам сталкивался с мошенничеством при покупке машины у частника, либо слышал о таких случаях от родственников и друзей. Новая услуга — это технологичное решение, которое поможет избежать таких проблем тем, кто покупает автомобиль с рук. Он автоматизирует проверку авто по открытым базам данных, также как и заведение договора и оплату. Практически вся процедура происходит онлайн — продавцу и покупателю останется встретиться только, чтобы осмотреть машину, подписать договор и передать ключи», — сообщил руководитель сервиса Кирилл Смолин.

«По статистике "Тинькофф", более 60% выданных онлайн автокредитов обналичивается для оплаты приобретаемой машины. Это несет в себе множество рисков, особенно при покупке авто «с историей» у частного лица. В партнерстве с "Авто.ру" мы создали первый на рынке сервис, который позволит оградить участников сделки от потери и машины, и денег. Переход на безналичную схему расчета, а также замораживание средств до совершения сделки ограничит пространство для маневра мошенников. Повысится и скорость оформления, поскольку покупателю теперь не придется заказывать крупную сумму денег в банке наличными и ждать их выдачи», — отметил Кирилл Григорьев, руководитель управления автокредитования «Тинькофф».