В автобусах Ленинградской области появятся цифровые сервисы для пассажиров

Решение о запуске пилотного проекта по предоставлению комплекса электронных сервисов на регулярных маршрутах пассажирского транспорта было принято 14 октября 2021 г. комитетом Ленинградской области по транспорту и администрацией Сосновоборского городского округа. Партнерами проекта выступают Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области (РНИЦ по ЛО), «Датапакс» и Сбертройка.

В рамках пилотного проекта РНИЦ по ЛО и компания «Датапакс» предоставят возможность жителям с помощью мобильного приложения «Транспорт Ленинградской области» отслеживать местоположение маршрутных автобусов и ожидаемое время прибытия транспорта на остановки. Предусмотрена функция обратной связи – пассажиры смогут оставлять комментарии об обстановке на маршрутной сети, работе электронных сервисов и исполнении расписания движения, которые в дальнейшем будут учитываться для совершенствования качества транспортного обслуживания.

Мобильное приложение будет совершенствоваться и подстраиваться под пассажира, предлагая осуществлять комплексную поездку с учетом альтернативных видов транспорта и даже воспользоваться сопутствующими и дополнительными услугами: найти подходящее кафе или магазин по пути следования и совершить покупку онлайн. Если нужно сделать пересадку с автобуса на электричку, пользователь зайдет в приложение и оформит билет онлайн, не тратя время в очереди у билетной кассы на вокзале.

Таким образом, в одном приложении будет создана полноценная экосистема с полезной информацией, новостями, сервисами, услугами. «Транспорт Ленинградской области» объединит все виды городского общественного транспорта, инновационные средства мобильности и удобные дополнительные сервисы.

Оператор пилотного проекта рассчитывает повысить качество функционирования действующей маршрутной сети, создать комфортные условия пользования общественным транспортом и улучшить информированность пассажиров о транспортном обслуживании в Ленинградской области. По словам представителей «Датапакс», опыт других регионов показал, что планирование поездки с помощью приложения позволит пассажирам экономить не менее 10% времени в пути.

«Жители больших городов уже убедились, что использование онлайн-сервисов построения оптимальных маршрутов, услуг сквозной безналичной оплаты проезда и прочих цифровых решений улучшают качество жизни и делают любую поездку комфортной, прозрачной и безопасной. Наша задача – ускорить процесс внедрения отработанных решений и создания новых эффективных сервисов во всех регионах России», — отмечает Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».