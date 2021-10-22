«Максимателеком» обновила линейку тарифов

«Максимателеком» объявила о запуске новой линейки тарифов Smartfi для пассажиров общественного транспорта Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь подключиться к Wi-Fi без рекламы можно везде, где действует единая сеть MT_FREE: метро Москвы и Санкт-Петербурга, МЦК, ЦППК, МЦД, автобусы, поезда Аэроэкспресс. Безлимитный интернет доступен пользователям новых тарифов сразу после подключения к Wi-Fi и не требует повторной авторизации даже при пересадке с одного вида транспорта на другой.

Для удобства пользователей тарифы представлены в двух форматах: на один день и линейка с более продолжительным периодом действия от 7 дней до 1 года.

При подключении тарифа на один день: доступ к Wi-Fi без рекламы в наземном транспорте предоставляется без абонентской платы. Бесплатно пользоваться интернетом возможно на МЦК, ЦППК, МЦД, в автобусах и в аэроэкспрессах без необходимости проходить авторизацию и смотреть рекламу; доступ к Wi-Fi без рекламы в метро оплачивается только в случае пользования Wi-Fi сетью. Стоимость 19 рублей списывается однократно сразу за сутки безлимитного доступа без рекламы. Неограниченный доступ к сети без авторизации активируется без дополнительных действий с момента подключения до 2 часов ночи следующих суток.

Линейка Smartfi также подойдет пользователям, которые ежедневно спускаются в метро и чей маршрут обычно сочетает несколько видов наземного транспорта с подземкой. Для них разработан тариф с периодом действия от недели до года. Стоимость тарифа на 1 неделю составит 75 руб., на 1 месяц – 299 руб., на 3 месяца – 599 руб., на 12 месяцев – 1599 руб. Обновленные тарифы доступны пользователям сети MT_FREE в рамках услуги «Как дома».

«Новая линейка Smartfi позволяет подобрать наиболее подходящий тариф с учетом частоты и характера поездок. Переход к удаленной работе, изменивший стиль жизни пользователей, стал одним из значимых факторов в разработке тарифа для подключения к единой сети MT_FREE без рекламы в рамках одного дня. Например, это удобно пассажирам, которые ездят на общественном транспорте не регулярно, но хотят быть всегда на связи онлайн, и в тоже время оплачивать только то, что им нужно. При этом Wi-Fi без рекламы в наземном транспорте для пользователей обновленной линейки Smartfi стал бесплатным. Благодаря неограниченному доступу к Wi-Fi в поездках на общественном транспорте пассажиры получают возможность пользоваться привычными цифровыми сервисами крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi “Максимателеком”», — сказал Сергей Иревли, директор по продуктам «Максимателеком».